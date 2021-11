09.11.2021 h 19:07 commenti

La grande fuga dei medici dal pronto soccorso del Santo Stefano. Magazzini: "Serve una riorganizzazione completa"

In due anni dieci se ne sono già andati e presto altri tre si trasferiranno. Il direttore del dipartimento di Emergenza-urgenza: "Troppi accessi impropri ma anche pazienti che restano in carico anche dopo la fase acuta: così è il caos"





Che l'incentivo economico da solo non basti lo dimostrano le fughe dei medici dal dipartimento di Emergenza. Ne mancano circa 60 in tutti i pronto soccorso di competenza dell'Asl Toscana centro e altrettanti sul 118. A Prato in dieci hanno tolto le tende dal pronto soccorso del Santo Stefano per entrare in altri settori e a breve se ne aggiungeranno altri tre, vincitori di concorsi altrove.

Sostituirli sarà complicato e difficilmente si riuscirà a fare "pari". Se fino a due anni fa gestire un pronto soccorso da accessi record come quello pratese era difficile, ora che l'organico a disposizione è di 25 persone, è una sfida quotidiana. Ecco dunque che il servizio va riorganizzato. Si parte dalla rete territoriale del 118 attuando la riforma concordata nel 2016 e mai attuata. "I compiti vanno redistribuiti: meno mezzi medicalizzati e una risposta infermieristica più capillare.- prosegue Magazzini - Così recuperiamo medici per il pronto soccorso. E' un modello che esiste già in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e funziona. Il progetto c'è, basta applicarlo in modo organico e progressivo e non rincorrendo gli eventi". Il territorio dovrebbe anche fare da filtro per evitare che i codici minori finiscano impropriamente in pronto soccorso. A tal proposito è emblematico quanto segnalato da una nostra lettrice che venerdì scorso si è dovuta recare al pronto soccorso pediatrico del Santo Stefano: "Era totalmente pieno di bimbi che avevano delle patologie che potevano essere tranquillamente filtrate dai pediatri di base che invece si nascondono dietro il Covid. Ho parlato con i medici che sono allo stremo". "Ben venga l'indennità accessoria per chi lavora al pronto soccorso, ma per fermare l'esodo è necessaria una riorganizzazione del lavoro che restituisca a questo reparto la sola fase acuta". Stop, quindi, agli accessi impropri e stop ai pazienti che nonostante siano da ricoverare spesso restano in carico al pronto soccorso anche 48 ore. A scrivere la ricetta per curare questo settore fondamentale della sanità che è in grande difficoltà, è il numero uno del dipartimento di Emergenza-urgenza dell'Asl Toscana Centro ed ex direttore del pronto soccorso del Santo Stefano, Simone Magazzini (foto), sulla base della bozza del provvedimento a cui sta lavorando il governo che prevede un finanziamento di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e 63 milioni per il comparto sanità operanti nei pronto soccorso italiani. Dividendo per il numero delle regioni e poi delle Asl, non vengono fuori grandi cifre ma per Magazzini "è comunque un messaggio verso la direzione giusta. Per troppo tempo si è pensato che appiattendo tutto, il sistema sarebbe stato equo ma non è così. In tutto il mondo le notti e le domeniche sono retribuite seriamente. Da noi sono quasi indennità simboliche. Qualcosa si sta muovendo. Recentemente, a livello contrattuale, l'indennità notturna di chi lavora al pronto soccorso è aumentata del 10% rispetto agli altri reparti. Inoltre il nostro direttore generale, Paolo Morello Marchese, ha previsto un'indennità extra per i medici d'emergenza".

C'è poi il delicatissimo nodo dei posti letto dell'ospedale. Fatto 100 il totale degli accessi al pronto soccorso in un giorno, 80 tornano a casa, 7 finiscono in osservazione e 13 aspettano il ricovero per ore. Ecco, quelle 20 persone vanno guardate e il medico non può scegliere tra i nuovi accessi e chi è già dentro. Questo significa che il rapporto tra medico e pazienti da assistere sta andando ogni limite e questo è pericoloso. "Una persona per cui è stato deciso il ricovero non può continuare a stare in una barella al pronto soccorso, ma deve essere presa in carico dal reparto a cui è destinata.- prosegue Magazzini -Noi medici d'urgenza non dobbiamo occuparci di prestazioni diverse per le quali siamo stati formati. Dopo che la diagnosi è stata fatta, il paziente deve essere spostato. Dove non lo so, non è di mia competenza. Sicuramente non deve restare al pronto soccorso. Noi dovremmo occuparci solo d'emergenza".

(e.b.)