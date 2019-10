22.10.2019 h 16:01 commenti

La grande distribuzione schiaccia i negozi di vicinato, Coop di Viaccia a rischio chiusura

E' l'ultima attività rimasta in questo popoloso quartiere a ovest di Prato. La presidente: "A pagare il prezzo più alto saranno gli anziani"

E.B.

Un altro negozio di vicinato rischia di chiudere i battenti sotto il peso della concorrenza sfrenata della grande distribuzione. A pagare il prezzo del "progresso" però, saranno soprattutto gli anziani che resteranno senza un punto di riferimento importante per gli acquisti quotidiani e anche per fare quattro chiacchiere. Stavolta succede a Viaccia all'estrema periferia ovest di Prato.La piccola cooperativa di consumo accanto al circolo Arci La Libertà dove lavorano due dipendenti a tempo pieno e due part time, è a un passo dalla chiusura. I bilanci sono in rosso da anni e hanno eroso tutte le riserve passate. Impossibile pensare di andare avanti così: "In una settimana fanno la spesa completa spendendo circa 80 euro solo una quindicina di persone. - spiega la presidente della cooperativa Emiliana Troni - Per il resto la media degli scontrini è di dieci euro e non sono neanche così tanti. Si tratta soprattutto di persone di una certa età che comprano poche cose per il pranzo e la cena. Ma se siamo ancora aperti è soprattutto per loro. Se chiudessimo, resterebbero senza un luogo dove ritrovarsi ma anche senza un servizio che spesso è a domicilio".Nata nel 1945 su iniziativa di una cinquantina di residenti in un locale del circolo arci, la cooperativa ha oggi un migliaio di iscritti ma non tutti fanno la spesa qui. Affiliato a Legacoop, il negozio ha avuto ottimi risultati fino al 2000 tanto da permettere l'acquisto della nuova sede, accanto al circolo dove le attività si sono trasferite già nel 1999. Da allora è iniziata la "discesa agli inferi" con incassi e clienti in picchiata. I residenti di Viaccia non sono persone che amano piangersi addosso e sono già all'opera per trovare una soluzione concreta che razionalizzi i costi e riapra i canali bancari: "Stiamo studiando la possibilità di creare un'unica cooperativa tra quella del negozio e la nostra che gestisce la sede del circolo e la sua parte commerciale. - spiega Massimo Chiarugi, presidente della cooperativa Viaccia Oggi -In più compriamo qui tutto ciò che serve per le attività che riguardano il circolo e fanno altrettanto la società ciclistica e quella calcistica. Siamo consapevoli che senza questo piccolo supermercato il nostro quartiere starebbe peggio perché è l'unico negozio alimentari rimasto. Non c'è più neanche la macelleria. Ad essere penalizzati sarebbero soprattutto gli anziani. Spero che anche le istituzioni, Comune e Regione, si rendano conto del problema e aiutino realtà come le nostre con agevolazioni, contributi e servizi . Abbiamo sentito parlare di un fondo messo a disposizione dalla Regione per aiutare le cooperative di comunità. Speriamo diventi presto realtà perché per noi significherebbe poter attuare una ristrutturazione degli spazi interni per migliorare la fruibilità".Tra l'altro oggi e domani il negozio ospiterà le riprese del film "Il cacio con le pere". Un piccolo grande segnale di attenzione per questo mondo che ormai sta scomparendo.Sulla vicenda interviene, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della commissione 2, attività produttive e commercio, per esprimere piena disponibilità per trovare la strada giusta da intraprendere per aiutare questa e altre realtà simili: "Intanto è importante parlarne per sensibilizzare i cittadini e invitarli a non dimenticare luoghi come questi. - afferma Bugetti - Poi esistono già delle opportunità da cogliere per aiutare queste realtà ad andare avanti. Penso nello specificio alla possibilità di creare un centro commerciale naturale. La legge sul commercio prevede proprio l'aiuto alle realtà più marginali e l'aggregazione con altre attività è un punto di forza. Mi faccio carico dell'approfondimento necessario con Comune e associazione di categoria per valutare se e come sia fattibile il raggiungimento di questo obiettivo. Credo sia utile anche mappare il territorio per individuare casi analoghi a quello di Viaccia e intervenire puntualmente. I bandi per le cooperative di comunità sono ancora al vaglio della commissione 1 per cui la soluzione non è a portata di mano. Questa invece è già realtà".