La Governance poll premia Biffoni (ottavo sindaco in Italia). Male il presidente Giani

Balzo in avanti nel gradimento del primo cittadino pratese che entra nella top ten con Nardella e migliora il proprio risultato elettorale di oltre tre punti percentuali

Matteo Biffoni entra nella top ten dei sindaci più amati d'Italia. Lo afferma Il l Sole 24 ore attraverso la consueta classifica sulla Governance Poll, pubblicata oggi, 10 luglio.

Il primo cittadino pratese fa un netto balzo in avanti rispetto al passato e conquista l'ottavo posto (a pari merito con Manassero di Cuneo) migliorando del 3,4% il risultato elettorale del 2019 quando conquisto il secondo mandato con il 56,1% dei consensi. E' il secondo sindaco toscano della top dieci dopo il collega di Firenze, Dario Nardella, al sesto posto a pari merito con il sindaco di Padova Sergio Giordani. La classifica, che considera solo le città capoluogo, registra un netto miglioramento nel gradimento popolare anche per il primo cittadino gigliato, Pd come Biffoni.

Per completezza d'informazione diamo uno sguardo al podio. Sul primo gradino c'è Giuseppe Sala di Milano, seguito da una conferma, Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Antonio Decaro di Bari.

L'indagine de Il Sole 24 ore testa anche il gradimento di 17 governatori di regione.

Quello toscano, Eugenio Giani, ne esce a pezzi: è quattordicesimo a pari merito con Marsilio dell'Abruzzo, ossia terzultimo e peggiora il risultato del già deludente 2022. Peggio di lui hanno fatto solo Emiliano in Puglia e Solinas in Sardegna.

Primo della classifica il collega di partito e suo capo corrente nel Pd, Stefano Bonaccini che migliora di 4 punti il proprio gradimento rispetto al 2022. Secondo e terzo posto per Zaia-Veneto e Fedriga-Friuli pur perdendo consenso.



