La Gkn chiude e licenzia con una mail tutti i dipendenti: sconcerto e rabbia

Nell'azienda di Campi Bisenzio lavorano molti pratesi che stamani hanno scoperto di aver perso il posto da una chat di Whatsapp. I lavoratori si sono riuniti in assemblea permanente

Una mail, i cancelli chiusi e un licenziamento collettivo comunicato nel giro di una notte. Non è una storia che arriva da lontano, bensì dalla Gkn di Campi Bisenzio.

Nella notte, terminato l'ultimo turno di lavoro, l'azienda che produce giunti e semiassi e fornisce pezzi ai grandi marchi dell'automobilismo mondiale, ha deciso di chiudere la sua sede nella piana fiorentina dove ci lavorano tanti campigiani ma anche sestesi e pratesi.

Ieri sera tutto sembrava procedere nella normalità, secondo l'ordine delle cose: turni, riunioni, mail macchine accese poi l'epilogo. Prima una comunicazione ai vertici locali, poi la comunicazione ai sindacati e alle rsu tramite posta elettronica.

Una procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti, oggi messi tutti in ferie, che sono stati svegliati dalla tragica notizia comunicata dai rappresentati sindacali via whatsapp.

Finito l'ultimo turno la scoperta, cancelli chiusi, cambio di vigilantes e il diniego: non si può entrare.

Da qui la scelta di ritrovarsi, di aprire i cancelli, e di entrare là dove normalmente si lavora per entrare in assemblea permanente. La Gkn e i suoi lavoratori sono in agitazione per il futuro.

"Stamattina abbiamo ricevuto - dichiara Dario Salvetti, delegato Fiom Cgil - con una mail e la comunicazione ufficiale, la chiusura definitiva dello stabilimento Gkn di Firenze che produce principalmente per Fca negli stabilimenti italiani. Siamo 422 più una ottantina di persone che girano intorno all'indotto. Si parla di più di 500 persone lasciate a casa senza preavviso, o meglio l'azienda ha preparato questa mossa nei minimi dettagli. Noi come operai siamo sconvolti, ci passa il mondo davanti, ieri eravamo qua a sistemare le macchine e fare manutenzione e stamattina questo. Non abbiamo voglia di sentire frasi di circostanza, qua è avvenuta una violenza inaudita.

La preoccupazione è tanta, anche perché il licenziamento è già effettivo in quanto le caselle email e le linee telefoniche non funzionano. L'assemblea prosegue, monitorata anche dalle istituzioni con in primis il comune di Campi che ha seguito, con le forze dell'ordine, l'evolversi della mattinata.



Forte la preoccupazione del sindaco Matteo Biffoni e dell'amministrazione comunale di Prato: "Queste modalità sono assolutamente inaccettabili, chiudere all'improvviso lo stabilimento di Cambi Bisenzio con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo di centinaia di dipendenti è gravissimo - sottolineano il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri -. Ci auguriamo che quanto prima venga l'azienda chiarisca quale sarà il futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti. In queste ore alcuni ci hanno scritto condividendo la preoccupazione e la grande amarezza per quello che sta accadendo, vogliamo quindi capire quello che sta succedendo". In vista dello sblocco dei licenziamenti, il segnale che arriva da Campi è destinato a risuonare in tutto il paese.

"E' un momento drammatico, violento per come è avvenuto - dichiara il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi - E' un dramma per loro, ma per tutto il territorio e la regione. Chiediamo la mobilitazione di tutti, dobbiamo far sentire la vicinanza e i riflettori devono essere accesi su questa vicenda".

Dario Baldi