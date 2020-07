02.07.2020 h 13:54 commenti

La giunta di Cantagallo perde un assessore, si dimette Massimiliano Mattei

Le dimissioni sono maturate per impegni e motivi personali, le sue deleghe che comprendono anche i lavori pubblici, lo sport e le aziende partecipate, passano al sindaco Bongiorno

La giunta di Cantagallo perde l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Mattei, ieri 1 luglio ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali e privati. Nessun contrasto quindi con la giunta e il Pd, nelel cui fila è stato eletto.

Per ora non ci sarà un rimpasto di giunta le sue numerose deleghe (verde, riqualificazione e decoro urbano, patrimonio e viabilità, aziende partecipate, cittadinanza attiva, sport e innovazione tecnologica),passano al sindaco Guglielmo Bongiorno. Una decisione improvvisa che è arrivata alla vigilia dell’inizio dei lavori al Fabbro, che Mattei ha seguito dal suo nascere, e con un fitto cronoprogramma di lavori sparsi su tutto il territorio.

La giunta ha preso atto delle dimissioni dell’assessore, consapevole che si tratta di una scelta maturata all’interno di una scala di priorità dopo tanti sacrifici e molto tempo sottratto alla vita privata e al lavoro.



