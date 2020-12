26.12.2020 h 11:22 commenti

La giovane senzatetto cinese di via Filzi ha ritrovato il fratello grazie a Ramunion

A giugno avevamo raccontato la vicenda della donna dopo l'interessamento dei carabinieri in congedo: sono stati i volontari dell'associazione italo-cinese a rintracciare poi il congiunto che vive a Bologna

E' riuscita finalmente a ricongiungersi ai familiari la giovane donna cinese che per settimane, l'estate scorsa, ha dormito per strada prima nella piazzetta cosiddetta Unicredit e poi nel vicinissimo tunnel che collega via Pistoiese a via Filzi. Avevamo raccontato la sua storia grazie all'interessamento dei volontari del nucleo Protezione civile dell'associazione nazionale carabinieri ( QUI L'ARTICOLO ), che per primi avevano cercato di aiutare la giovane, che aveva detto di chiamarsi Cristina, era senza documenti e con evidenti problemi di relazione, anche se conosceva l'italiano. Gli stessi volontari avevano auspicato un intervento di qualche associazione cinese, che potesse aiutare la giovane.

E così è stato, come raccontato proprio adesso nel corso della cerimonia di premiazione dei volontari di Ramunion, l'associazione nazionale di protezione civile guidata da Luca Zhou Long e che ha a Prato la sua sede nazionale. “Ricordo con gioia – ha detto lo stesso Luca Zhou Long – la vicenda di una ragazza di origine cinese senzatetto, arrivata da Padova a Prato alla fine di giugno. La ragazza era probabilmente affetta da disturbi psichici e i nostri volontari, con impegno e pazienza, hanno ritrovato suo fratello che vive a Bologna. La storia si è conclusa a lieto fine, il fratello è arrivato a Prato con la sua auto e ha portato con sé sua sorella, che adesso vive con lui nella sua casa di Bologna”.

L'aiuto dato alla giovane non è che uno dei tanti impegni portati a termina da Ramunion nel corso di un 2020 più che mai all’insegna dell’aiuto dei più bisognosi e dell’impegno sociale. Anzitutto sono state effettuate dai volontari dell’associazione oltre 200 donazioni di materiali per il contrasto al Covid19, su tutto il territorio italiano, in particolare in Toscana e capillarmente a Prato. Mascherine chirurgiche, guanti, tute, occhiali, visiere protettive e liquido igienizzante in grandi quantità sono stati donati, in particolare nei primi mesi dell’anno durante i quali in Italia non erano facilmente reperibili, ad amministrazioni comunali, scuole, associazioni di volontariato e soprattutto ospedali. Inoltre i volontari di Ramunion hanno effettuato gratuitamente 150 interventi di sanificazione nelle scuole statali e private di Prato e consegnato generi alimentari a 1.200 famiglie in difficoltà durante i lunghi mesi di chiusura delle attività economiche.

Alla cerimonia di premiazione dei volontari, tenuta nella sede pratese dell’associazione, hanno partecipato le associazioni partner strategici di Ramunion: Associazione Cinese Culturale Wencheng del Centro Italia, Associazione Impresa Fujianese in Italia, Associazione dei Giovani imprenditori Cinesi in Europa, Associazione Cinese di Lishui in Italia. All’incontro hanno partecipato: Zhou Long, Lin Yong, Yu Xienong, Jiang Yihe, Jin Dengpan, Lai Yongrong, Huang Qinhua, Hu Liyuan, Dong Xuegan, Hu Lixi, Zhan Hongda, Zhu Leilei, Huang Xintian, Xia Weixiu, Yang Jinliang, Zheng Wenhua, Ge Xiangshang, Dong Xiangqian, Chen Jiujin, Huang Liugen, Wu Lingmei, Chen, Huimo, Hu Jiongbang, Hu Yangyang, Wang Zengli, Zhou Jianhua, Cheng Wenlong, Xu Xiaofei, Lin Yu, Hu Jianbing, Hu Jinxi, Ye Jianfei, Francesco Rotunno, Chen Yanzi, Jiang Hanwei, Chen Libin, Chen Weijun, Jiang Xiaofu, Hu Lizheng e Riccardo Giovannini.

Nella giornata è stata inoltre effettuata un’importante donazione di materiali anticovid alla parrocchia di Vicofaro di Pistoia e alla Protezione Civile di Prato.