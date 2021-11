28.11.2021 h 13:27 commenti

La giornalista pratese Greta Beccaglia molestata dai tifosi in diretta tv

E' successo durante un collegamento per Toscana Tv fuori dallo stadio di Empoli: un uomo le ha dato uno schiaffo sul fondoschiena, altri le hanno rivolto frasi sessiste. IL direttore della tv Marco Talluri: "Gesto orribile, al fianco di Greta per ogni strada che vorrà intraprendere"

Nel sabato in cui in tutti gli stadi italiani si celebrava la giornata contro la violenza sulle donne, la giornalista pratese Greta Beccaglia è stata vittima di una vera e propria aggressione sessuale da parte di alcuni tifosi della Fiorentina, all'uscita dello stadio Castellani di Empoli, dove la squadra viola giocava nell'anticipo di ieri della serie A. Beccaglia stava facendo un collegamento con la trasmisisone di Toscana Tv "A tutto gol", quando uno dei tifosi le ha dato uno schiaffo sul fondoschiena, mentre almeno altri due le hanno urlato frasi sessiste.

Beccaglia, seppur visibilmente scioccata, ha cercato di mantenere la calma e ha proseguito il collegamento, limitandosi a dire a chi l'aveva importunata "Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace". Più tardi, però, non ha mancato di stigmatizzare l'episodio: "Ho provato ad andare avanti e a sorridere – ha scritto sui suoi social– nessuno, però, può permettersi di alzare le mani senza il consenso. Hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre io ero in diretta, al lavoro, e uno mi ha tirato uno schiaffo sul culo. Questa cosa è inaccettabile per una ragazza come me che si fa un mazzo così per arrivare al suo obiettivo, al suo sogno". Per poi lanciare un appello ai suoi follower: "Se riconoscete l’uomo, scrivetemi in privato". Lasciando così intendere di volere, giustamente, procedere con una denuncia. Strada che vedrà al suo fianco Toscana tv, come spiega il direttore dell'emittente Marco Talluri: “Un gesto orribile è oltraggioso - ha scritto subito su Facebook Talluri - L’episodio andato in onda in diretta non è stato l’unico di cui è stata vittima la giornalista e non possiamo accettare di stigmatizzare questi comportamenti come goliardate o atteggiamenti da dover mettere in conto. Si tratta di modi di pensare maschilisti che vanno chiamati con il loro nome: molestie. Toscana Tv sarà al fianco di Greta in qualunque azione voglia intraprendere. Non è accettabile che una donna, o qualunque persona, possa sentirsi minacciata in qualsiasi modo nello svolgere il suo lavoro”.

Tra i tanti messaggi di solidarietà alla giornalista pratese, anche quello dall'onorevole di Coraggio Italia Giorgio Silli: “Nonostante il continuo interesse dei mass media e della politica per la tutela della dignità della donna - dice il parlamentare pratese - ci troviamo ancora, nel ventunesimo secolo, a combattere contro comportamenti rozzi e sessisti che provengono dal più basso istinto animale. Cosi è accaduto all’amica giornalista Greta Beccaglia, a cui va tutta la mia solidarietà. Ciò che ha fatto l’uomo, se cosi possiamo definirlo, nei suoi confronti è qualcosa di una inaudita violenza che non si può più tollerare".

Duro anche il commento dell'altra parlamentare pratese, Erica Mazzetti di Forza Italia: “Dico solo che da donna mi sono sentita profondamente disgustata e sconvolta vedendo ciò che abbiamo dovuto vedere e sentire - dice -. Tutte noi donne siamo vittime quando succedono episodi simili. È stato un insulto alle donne, alle donne come Greta che si sono fatte, con sacrifici, difficoltà e dedizione, strada nel lavoro, agli uomini intelligenti, che sono la maggioranza e che mai si sognerebbero di fare qualcosa di simile. Solidarietà da parte di tutta la nostra comunità politica e cittadina a Greta Beccaglia, a cui tutti dobbiamo far sentire la nostra vicinanza con fatti concreti, come già da anni facciamo".