26.11.2018 h 21:51 commenti

La ginnastica festeggia 150 anni senza Juri Chechi, arriva il tapiro di Striscia

L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha consegnato il "riconoscimento" al signore degli anelli vicino alla sua abitazione a Prato

Striscia la notizia è tornata a Prato per consegnare un tapiro a Juri Chechi per la clamorosa gaffe della Federazione Ginnastica italiana che non ha invitato il signore degli anelli ai festeggiamenti per il 150esimo anniversario dalla fondazione che si sono svolti venerdì scorso a Roma. Nonostante un palmares ricchissimo in cui spicca l'oro alle olimpiadi di Atlanta nel 1996, Jury è stato dimenticato dal mondo dell'atletica italiana. Lui stesso lo ha fatto notare con un tweet sarcastico concluso con un "Ci vediamo tra 150 anni". Stessa ironia usata dall'inviato di Striscia, Valerio Staffelli, nella consegna del "riconoscimento", andata in onda stasera, 26 novembre. Chechi, fermato vicino a casa, è stato allo scherzo e ha ribadito la propria amarezza per il mancato invito. A uscirne a pezzi è stata la Fgi che ha dimostrato di essere matrigna verso i suoi campioni più gloriosi.

Edizioni locali collegate: Prato

