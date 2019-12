03.12.2019 h 11:50 commenti

La gimkana in piazza Europa manda in tilt la viabilità. Proteste per le code. Spada: "Scelte incomprensibili"

Auto incolonnate da via Valentini per il nuovo assetto prima del ponte alla Vittoria: anche mezzora per percorrere 300 metri. Il centrodestra presenta un'interpellanza anche sugli interventi in via Ferrucci, via Firenze e viale della Repubblica



Il nuovo assetto viario di piazza Europa, con la mezza rotatoria realizzata prima del ponte alla Vittoria, sta creando non pochi problemi alla viabilità cittadina. Da giorni gli automobilisti sono costretti a lunghe code che cominciano già in via Valentini per proseguire poi in via Tacca e in viale Vittorio Veneto. "La coda è continua - dice un lettore -per percorrere 300 metri non impieghiamo mai meno di 15 minuti, a volte ci vuole anche mezz'ora". L'intervento, il posizionamento di una specie di gimkana, è nato per mettere in sicurezza l'incrocio con via Tiziano, ma le ripercussioni sul traffico sono davvero molto pesanti.

Sulla vicenda è stata protocollata anche una interpellanza dall'opposizione di centrodestra, primo firmatario Daniele Spada. "Partendo dalla nuova, sconcertante, mezzaluna di piazza Europa - spiega Spada -, che è riuscita a peggiorare, e di parecchio, il traffico già convulso della zona, chiediamo lumi sulle scelte politiche di questa amministrazione in tema di viabilità".

Nel documento, vengono elencate una serie di criticità emerse in quest'ultimo periodo: "Dai marciapiedi giganteschi, tipo quello in via Ferrucci, così largo che si vocifera ci vogliano realizzare un nuovo palazzetto dello sport (per farsi trovare pronti per le Olimpiadi) - ci scherza sopra Spada - a piste ciclabili (ad esempio via Firenze) così poco frequentate che quando passa qualcuno, la gente che abita davanti scende in strada, credendo sia un ciclista in fuga per la tappa del Giro d'Italia. Tacendo di quella in fase di realizzazione in viale della Repubblica, utilissima sicuramente a spazzare via decine di posti auto, per la gioia di tutte le attività commerciali lì presenti".

"E' bene incentivare l'uso di mezzi alternativi all'auto - conclude l'ex candidato sindaco del centrodestra -, ma senza cercare di costringere forzosamente i pratesi ad abbandonarla. Non si rendono conto che l'auto per migliaia di persone non è uno sfizio, ma una necessità, lavorativa o familiare".

Tornando alla situazione specifica creata dalla nuova viabilità in piazza Europa, i residenti lamentano anche il problema legato ai gas di scarico delle auto e dei mezzi fermi incolonnati: "Arpat dovrebbe installare una colonnina di rilevazione delle polveri sottili in via Tacca - suggerisce uno di loro -: in zona non si respira più".