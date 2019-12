31.12.2019 h 11:21 commenti

La gestione delle piscine comunali va al Cgfs asd: salvi tutti i posti di lavoro dei dipendenti

Il Comune ha scelto nel segno della continuità e l'affidamento è valido già da domani visto che oggi scade quello del precedente gestore. Battuta l'offerta dell'altra concorrente: una società sportiva senese

Sarà il Cgfs asd ad occuparsi della gestione e della manutenzione delle piscine comunali di Prato per il prossimo anno, con la possibilità di prorogare la concessione per altri dodici mesi. E' questo l'esito del bando di gara per la concessione della gestione chiuso stamani 31 dicembre dal Comune. In seguito all'esito della gara la dirigente del servizio Sport Donatella Palmieri ha firmato l'affidamento con urgenza a far data da domani 1 gennaio, in modo da garantire la continuità visto che la precedente gestione, affidata al Cgfs srl in liquidazione, scadeva proprio oggi. Salvi tutti i posti di lavoro: per la clausola di salvaguardia gli oltre 30 dipendenti del precedente gestore saranno assunti in blocco dal nuovo. Non ci saranno quindi interruzioni nel servizio e alla ripresa dei corsi dopo le festività natalizie, l'attività riprenderà in maniera regolare in tutte e sei le piscine comunali: Gescal, Mezzana, San Paolo, Iolo, via Roma (non compresa nel precedente bando, ma affidata con gestione separata) e via Marradi.

Il Cgfs asd riceverà dal Comune un contributo annuo pari a 506mila euro, come previsto dal piano economico che ha alzato la cifra rispetto al precedente bando. Il gestore dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria delle sei piscine, della custodia e di gestire l'attività sportiva e amatoriale pagando un canone calcolato sulla percentuale dei ricavi.

Erano due le offerte presentate al Comune: oltre a quella del Cgfs asd era arrivata quella della società sportiva dilettantistica senese Virtus Buoncovento che già si occupa degli impianti comunali della zona. Alla fine la scelta del Comune è ricaduta sull'offerta pratese, in un'ottica di continuità con la precedente gestione, visto che il Cgfs srl era espressione diretta del Cgfs asd.

Il bando, spiegano dal Comune, ha validità massima di due anni perché in questo arco di tempo sono previsti importanti interventi sulle piscine, che potranno quindi cambiare radicalmente la natura dell'offerta, richiedendo quindi una nuova valutazione a livello economico-finanziario.