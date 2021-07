23.07.2021 h 11:23 commenti

La gestione del Lungobisenzio torna all'Ac Prato: i biancazzurri unici a presentare l'offerta

Il patron Stefano Commini ha presentato 10 euro di rialzo sulla soglia minima stabilita dal Comune come canone annuo. Già pronta la proposta di aggiudicazione che sarà definitiva entro i primi giorni della prossima settimana

nadia tarantino

Con un'offerta di 5.010 euro l'anno (più Iva) – rialzo di 10 euro sulla base stabilita dal Comune – lo stadio Lungobisenzio torna nelle mani dell'Ac Prato o, per meglio dire, della nuova Ac Prato di Stefano Commini. Ad appena 48 ore dalla scadenza della procedura di gara, è già pronta la proposta di aggiudicazione che sarà ufficializzata all'inizio della prossima settimana. Non c'è stato bisogno di fare valutazioni nè comparazioni: sul tavolo della commissione è arrivata una sola busta, quella, appunto, dell'Ac Prato. Salvo imprevisti, a settembre, dopo tre anni dall'ultima volta, la squadra di calcio tornerà di nuovo a giocare in casa. Subito dopo aver firmato il contratto di acquisto della società, il patron biancazzurro, presentandosi alla città, aveva preso come primo impegno quello di riportare il calcio al Lungobisenzio (e con il calcio i tifosi). Parola mantenuta.La consegna dello stadio potrà essere fatta – secondo i termini del bando – ancor prima della sottoscrizione del contratto definitivo con il concessionario ma l'idea è quella di dare le chiavi a settembre quando l'impianto sarà pronto per essere usato. Attualmente sono in corso lavori di sistemazione per rendere il Lungobisenzio fruibile e rispondente a tutte le norme attualmente in vigore. L'Ac Prato dovrà naturalmente occuparsi di sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria (secondo un calcolo approssimativo ma verosimile, circa 150mila euro l'anno), mentre restano a carico del Comune quelle della manutenzione straordinaria.Concentrata sulla campagna acquisti, la società è decisa a scommettere sul futuro biancazzurro e l'obiettivo è il ritorno nel calcio con la c maiuscola, quello dei professionisti. L'umore dei tifosi fa ben sperare. Manca la prova del nove e per quella, ovviamente, si dovrà aspettare la prima giornata di campionato casalinga.