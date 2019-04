07.04.2019 h 16:24 commenti

La gestione dei giardini di Sant'Orsola torna al Consorzio Santa Trinita ma gli eventi serali cambiano location

Sottoscritto un nuovo Patto di Collaborazione con il Comune per proseguire l'esperienza degli ultimi cinque anni. Sarà il complesso di San Domenico, però, il nuovo fulcro delle iniziative

Tornerà anche quest'anno l'estate ai giardini di Sant'Orsola, anche se in versione solo pomeridiana e rivolta principalmente ai bambini. Le attività serali, invece, saranno concentrate nel complesso storico del Convento di San Domenico.

L'annuncio è del Consorzio Santa Trinita che nei giorni scorsi ha sottoscritto un nuovo “Patto di Collaborazione” con il Comune di Prato per la gestione dei Giardini di Sant’Orsola.

"Grazie alla rinnovata collaborazione - viene spiegato - il Consorzio tornerà ad occuparsi della manutenzione e sicurezza dei giardini secondo precisi accordi con gli uffici comunali interessati. Questo permetterà di non disperdere il lavoro svolto in questi anni permettendo di valorizzare quei volontari che in questi anni si sono presi cura dei giardini, assieme ai servizi della Uelpe del Tribunale di Prato e all’associazione Habitus Onlus".

Già sono stati programmate tre settimane di campi estivi e laboratori per i più piccoli. Per ulteriori proposte di collaborazione è possibile scrivere a mail@consorziosantatrinita.it.

Il programma serale in San Domenico e nell'area circostante è ancora in corso di definizione e punta a ripetere il successo della manifestazione “Insantorsola” che ha caratterizzato gli scorsi anni.