16.11.2019 h 09:55 commenti

La gestione degli spazi ai cittadini, convegno organizzato dal Pd

Appuntamento lunedì 18 novembre alle 17 all'ex chiesino di San Giovanni. Numerosi gli interventi previsti per dar vita al confronto sul regolamento che dà ai cittadini la possibilità di rilanciare spazi critici realizzando progetti

E' in programma lunedì 18 novembre, a partire dalle 17, presso l'ex Chiesino di san Giovanni, l'iniziativa "Beni comuni e cittadini: rigenerazione e cura della città con i patti di collaborazione a Prato", promossa dal Partito democratico in collaborazione con il gruppo consiliare Pd.

"Questo evento - spiega Gabriele Bosi, segretario provincialedel partito - vuole mettere al centro del confronto il regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni, strumento approvato durante lo scorso mandato amministrativo e che ha permesso di cambiare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadinanza attiva. Grazie a questo regolamento, infatti, ora i cittadini possono gestire direttamente spazi pubblici della città, concordando con l'Amministrazione un progetto concreto. Si tratta di una grande opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e quindi le nostre comunità sul territorio".

Su questo argomento la prima commissione consiliare del Comune ha già avviato un lavoro di ascolto e confronto. "Col regolamento dei beni comuni - le parole del presidente Antonio Facchi -sono nate nella scorsa amministrazione esperienze come Sant'Orsola, la Passerella e la Gualchiera che hanno risolto situazioni complesse in spazi che avevano bisogno di tornare a essere vissuti. Crediamo che ci sia ancora un elevato potenziale da esprimere e sviluppare sia nel centro storico che nelle nostre frazioni".

L'invito a prendere parte all'iniziativa arriva anche dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Marco Sapia. Numerosi gli interventi in scaletta: Rossana Caselli di Labsus Toscana, Roberto Tognetto del progetto "Riusiamo l'Italia", la funzionaria del Comune di Capannori Simona Bottiglioni. Durante il dibattito, a cui parteciperà anche l'assessore Marchi, sarà dato spazio a tutti coloro che vorranno raccontare un progettoo saperne di più sul regolamento. Chiuderà i lavori il sindaco Matteo Biffoni.