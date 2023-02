27.02.2023 h 13:13 commenti

La Galleria degli Alberti apre alle scuole con visite personalizzate

Non solo per il pubblico durante il fine settimana, ma anche visite guidate per le scolaresche con attività programmate insieme agli insegnanti. La presentazione dell'offerta culturale il 2 marzo

La galleria degli Alberti con le sue 90 opere delle 142 che compongono la collezione, apre alle scuole pratesi. Non solo durante i fine settimana, ma anche in orario concordato con gli insegnanti Intesa SanPaolo ha deciso di proporre alle scolaresche un percorso di visita specifico, pensato per ciascun target. Gli insegnanti interessati possono partecipare alla presentazione del programma giovedì 2 marzo alle 17,30 nella sede di via degli Alberti, sarà anche l'occasione per ammirare i capolavori esposti, dal Caravaggio al bellini, con una sezione dedicata anche a Bartolini. La visita curata da Civita Mostre e Musei, dura 1 ora. La partecipazione è gratuita e su prenotazione, scrivendo a galleriaprato@civita.art. "Questa proposta - si legge nella nota - l’impegno in ambito culturale di Intesa Sanpaolo che da anni realizza nelle proprie sedi museali di Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza iniziative volte ad avvicinare il mondo dell’arte a bambini e ragazzi".

La Galleria resta comunque aperta tutti i fine settimana dalle 10,30 alle 19,30 (ultimo ingresso alle 18:00), sempre con ingresso gratuito.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus