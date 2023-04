24.04.2023 h 17:44 commenti

La gaffe di 'Open to meraviglia': per i tedeschi Prato diventa Rasen

La campagna di promozione dell'Italia nel mondo realizzata dal ministero del Turismo 'scivola' sulla traduzione in tedesco. L'intelligenza artificiale non fa distinzioni tra nome di città e nome comune. Lo sa Prato, ma lo sanno, per fare qualche esempio, anche Brindisi e Camerino

Welcome to Prato. Bienvenido a Prato. In inglese e in spagnolo Prato resta Prato, ma in tedesco no: in tedesco diventa Rasen, traduzione letterale di prato inteso come manto erboso. Come se non bastasse lo scivolone delle immagini che per promuovere l'Italia sono state girate però in Slovenia, come se non fossero sufficienti tutte le sbavature che stanno guadagnando titoli e pezzi di feroce sarcasmo, ecco le tremendissime falle della traduzione in tedesco che ribattezza diverse città compresa Prato che, appunto, diventa Rasen, e cioè quello che letteralmente significa per l'intelligenza artificiale a cui è stata affidata la traduzione dei testi di 'Open to meraviglia', la campagna pubblicitaria dell'Italia nel mondo realizzata dal ministero del Turismo.Rasen: una distesa verde, un tappeto d'erba.Lo svarione, segnalato a Notizie di Prato da una lettrice, nelle ultime ore è già stato ampiamente sottolineato con la matita blu dal Fatto Quotidiano che ha fatto le pulci a 'Open to meraviglia'.Rasen è in buona compagnia e del resto che gli vogliamo dire all'intelligenza artificiale se scambia Brindisi per il brindisi con tanto di calici che si fa alle feste? o se per Camerino intende quello dove si provano i vestiti? Anche il traduttore di Google converte prato (nome comune) in rasen e brindisi (nome comune) in toast. 'Open to meraviglia' ha avuto almeno il garbo di mettere la maiuscola.Tremendissime falle e scorrendo il sito magari ne vengono fuori altre. Può essere un passatempo la caccia all'errore nella traduzione tedesca, o magari inglese, o magari spagnola, o magari francese. Francese? Pardon, il n'y a pas de traduction française.