15.03.2020 h 11:35 commenti

La "fuga" dei 17 su un pullman da Prato a Pompei: rintracciati e identificati dai carabinieri

L'allarme lanciato dai residenti che li hanno visti scendere dal mezzo. Sono persone tra i 19 e i 46 anni che erano in Toscana per lavoro. Al vaglio le autocertificazioni di ognuno di loro ma le autorità non erano state avvertite dello spostamento di massa

Fuga da Prato verso la Campania per 17 persone, bloccate e identificate dai carabinieri dopo essere scese a Pompei da un pullman di una società privata alle 23 di venerdì 13 marzo. La notizia è riportata dal quotidiano Il Mattino che sottolinea come il mezzo abbia viaggiato per cinque ore, percorrendo quasi 500 km senza che venisse controllato.

Solo una volta arrivato a Pompei è scattato l'allarme, quando i residenti hanno visto il gruppetto scendere dal mezzo e salire su auto private. I carabinieri, una volta rintracciata la società proprietaria del pullman, si sono fatti consegnare gli elenchi e hanno identificato i 17 che hanno lasciato Prato per la Campania senza alcun preavviso e senza alcuna comunicazione alle autorità competenti, violando così il dispositivo restrittivo emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte in merito all’emergenza sanitaria legata al pericolo di contagio del Coronavirus.

I 17 passeggeri, tutti tra i 19 e i 46 anni e tutti in Toscana per lavoro, sono residenti a Castellammare di Stabia, Gragnano, Boscoreale, Vico Equense e Torre Annunziata. Immediatamente sono state acquisite le autocertificazioni che sono al vaglio degli investigatori che ne stanno valutando la veridicità. Qualora dovessero emergere gli estremi, verranno tutti denunciati per false attestazioni. L’autista e la società che percorrono la tratta Prato-Pompei, secondo il dispositivo del governo non sono invece perseguibili.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le prime versioni fornite dai fuggiaschi sono varie. C’è chi ha addotto motivi di salute; chi la necessità di assistere familiari (malati, anziani e disabili); chi l’interruzione dell’attività lavorativa. Tutte giustificazioni al vaglio dei carabinieri. Le Asl, intanto, hanno avviato la profilassi sanitaria per verificare se le persone arrivate da Prato siano affette da Coronavirus.