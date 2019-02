06.02.2019 h 10:27 commenti

La Fondazione pubblica il bando contributi 2019, 900mila euro per cultura, sociale e formazione

Richieste on line entro il 28 febbraio, necessario accreditarsi entro il 25. Il presidente Bini: "Cifra rilevante, nonostante le difficoltà, per dare sostegno alla comunità locale in un momento che è ancora molto complicato"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha pubblicato sul proprio sito il bando 2019 per la richiesta dei contributi. A disposizione di associazioni, istituzioni ed enti pratesi ci sono 900 mila euro. Una cifra cospicua ma inferiore di circa 300mila euro rispetto all'anno precedente a causa dei bassi rendimenti e di un momento finanziario non facile per la Fondazione.

“Si tratta di una quota di risorse importante - sottolinea il presidente Franco Bini - Il Consiglio di indirizzo della Fondazione ha deciso di mettere a disposizione anche quest’anno una cifra rilevante, nonostante le difficoltà, per dare sostegno alla comunità locale in un momento che è ancora molto complicato. Non ci siamo sottratti alle responsabilità: è in tempo di crisi che si debbono avere attenzioni speciali”.

Possono essere presentati progetti in diversi settori: educazione, istruzione e formazione; arte, attività e beni culturali; volontariato, filantropia e beneficienza.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 28 febbraio 2019, collegandosi al sito della Fondazione www.fondazionecrprato.it. Prima dell’invio occorre accreditarsi, sempre on line attraverso il sito. L’accreditamento potrà essere effettuato entro e non oltre le ore 12 di lunedì 25 febbraio 2019 collegandosi al sito.

Si ricorda che, sulla base del regolamento per i contributi, nel caso in cui il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste nella richiesta iniziale l’erogazione viene rimodulata.