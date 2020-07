02.07.2020 h 18:28 commenti

La Fondazione Niccolò Galli ha donato mille mascherine all'ospedale Santo Stefano

I presidi sono del tipo FFP2 necessari al personale sanitario per lavorare in sicurezza. E' stato il presidente Giovanni Galli ad effettuare la consegna

Mille mascherine di protezione personale FFP2 sono state donate ieri mattina, 2 luglio, all'ospedale di Prato dalla Fondazione Niccolò Galli. la consegna è stata fatta dal presidente Giovanni Galli. "Si tratta di un gesto di attenzione e supporto verso gli operatori sanitari che continuano ad essere in prima linea per la nostra salute" ha spiegato Giovanni Galli. La Fondazione ha già donato altre mascherine all'ospedale di Careggi e della Versilia, grazie alla collaborazione con l'azienda DM che ha realizzato le mascherine FFP2 e la fascetta regolabile per gli elastici della mascherina.

