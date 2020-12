14.12.2020 h 18:52 commenti

La Fisac Cgil devolve agli ospedali di Prato e Pistoia i fondi destinati ai gadget per gli iscritti

La decisione del sindacato che riunisce i lavoratori bancari, assicurativi ed esattoriali. Il contributo sarà versato alle associazioni Palomar e Ami per contribuire all’acquisto di attrezzature e macchinari

Niente gadget agli iscritti per il tesseramento 2021: la Fisac Cgil Pistoia Prato ha deciso di fare una donazione agli ospedali di Pistoia e Prato, San Jacopo e Santo Stefano, in funzione anti Covid.

«Siamo in un difficile momento, nel pieno di una pandemia – afferma il segretario generale dei bancari, assicurativi ed esattoriali Cgil Pistoia Prato Diego Viti –. Ci è sembrato giusto devolvere i fondi destinati ai gadget per i nostri iscritti a favore delle nostre città e delle associazioni, Palomar a Pistoia e Ami a Prato, che nelle due strutture ospedaliere si occupano di raccogliere e gestire i fondi per il contrasto dell’epidemia».

Un gesto di solidarietà in una situazione molto delicata nella vita del Paese, e anche delle due città, per contribuire all’acquisto di attrezzature e macchinari a sostegno di quanti nell’emergenza sanitaria operano e agiscono in prima fila prendendosi cura dei nostri malati.



