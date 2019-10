23.10.2019 h 18:28 commenti

La filosofia incontra la serie tv: da "Black Mirror" a "Games of thrones"

Inizia stasera alla Lazzerini un ciclo di tre incontri in collaborazione con la Società Filosofica e la rivista L’Eco del Nulla

Esiste una possibilità per la filosofia di uscire dalla cattedra e dai tomi specialistici, di mischiarsi e ibridarsi con i molteplici fenomeni che caratterizzano la cultura contemporanea?

La cosiddetta “pop-filosofia” rappresenta questo tentativo di coniugare l'attenzione filosofica con tutto il mondo di elaborazioni scaturite dalla cultura di massa.

E quale prodotto rappresenta meglio i nostri giorni di quello della serie tv? La forma narrativa della serie nell’epoca dello streaming ha non solo rivoluzionato il nostro modo di essere spettatori, ma ha anche fornito una inedita lente per indagare la contemporaneità.

Su questo nuovo sguardo ci interrogheremo in tre incontri dal titolo Fuori serie, che si terranno il giovedì alle 21 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini a cadenza mensile - organizzati all’interno delle iniziative del Sistema bibliotecario provinciale pratese Un autunno da sfogliare in collaborazione con la Società Filosofica Italiana e la rivista L’Eco del Nulla - dedicati ad alcune tra le serie televisive che più hanno riscosso successo in questi anni. Gli incontri sono curati da Silverio Zanobetti, Davide Cherubini e Andrea Caciagli.

Questo il programma di dettaglio: si comincia stasera giovedì 24 ottobre con Black Mirror: il lato oscuro dalla tecnologia, con Piero Tomaselli e Selena Pastorino. La tecnologia può essere progresso e prigione allo stesso tempo: è ciò che ci ricorda ad ogni puntata la serie Black Mirror, che mettendo in scena distopie tecnologiche non troppo lontane dal mondo in cui viviamo, ci racconta le pericolose derive possibili del mondo di internet, degli smartphone, dei videogiochi fornendoci una chiave per leggere la nostra contemporaneità.

I prosismi appuntamenti saranno Westword: uomini e automi e Game of thrones: i giochi del potere.

