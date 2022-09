14.09.2022 h 10:23 commenti

La filiera tessile sostenibile cerca responsabili esperti, al Pin il corso Refites

Iscrizioni entro il 23 settembre. Il corso ha l’obiettivo di formare responsabili della filiera tessile in chiave sostenibile

In programma alle 16 di domani, giovedì 15 settembre al Pin, con accesso libero, la presentazione del Corso Ifts gratuito per Sustainable Textile Supply Chain Manager. Il percorso ha una durata di 800 ore, suddivise in lezioni, laboratori, orientamento e stage presso aziende del distretto tessile pratese. Refites, questo il nome, nasce dall’esigenza di competenze ingegneristico-gestionali nella filiera tessile che consentano di selezionare le materie prime e monitorare i fornitori, di programmare e monitorare i processi di lavorazione tessili, ottimizzare i risultati in termini economici, di produzione, di risorse, di qualità e sostenibilità.La presentazione del corso vedrà la partecipazione del direttore del corso, esponenti universitari dei corsi in Ingegneria gestionale, il presidente della sezione moda di Confindustria Toscana nord, docenti dell’Istituto Buzzi. L’incontro fornirà informazioni sulla figura professionale, le opportunità di lavoro, il programma formativo e le modalità organizzative.Sarà possibile iscriversi entro il 23 settembre. Il corso avrà inizio a ottobre per terminare a luglio 2023.Il progetto è organizzato da un partenariato di soggetti: Pin che è il capofila, Università degli Studi di Firenze, Istituto Dagomari, lanificio Faliero Sarti, in collaborazione con l’Istituto Buzzi e la Fondazione Mita Academy.Tutte le informazioni, bando e modulistica sono disponibili sulla pagina www.pin.unifi.it/refites