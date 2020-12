23.12.2020 h 17:24 commenti

La Figc premia il Casale Fattoria 2001 per il progetto nazionale "Gioco Calciando"

La società pratese è stata una delle due squadre toscane a ricevere il riconoscimento, che aveva già vinto la scorsa stagione. La classe partecipante, della scuola elementare di San Giusto, ha ricevuto le maglie della Nazionale

Importante riconoscimento per la società pratese Casale Fattoria 2001 che è stata premiata, insieme alla classe vincitrice, dalla Federazione italiana gioco calcio nell'ambito del progetto scolastico nazionale "Gioco Calciando". In Toscana sono state premiate solo due società.

Per il Cf2001 non è una novità, visto che già nella stagione sportiva 2018-19 si era aggiudicata il premio quale miglior progetto scolastico presentato. Il team guidato dai tecnici Barontini e Baccelli ha così bissato il successo dell'anno precedente: grazie al lavoro fatto dai due responsabili e dagli istruttori Melani e Vannucchi, una della classi con cui il Cf2001 ha lavorato ha vinto il progetto per il miglior coro e coreografia, ricevendo in dono dalla Figc le maglie della Nazionale Italiana. Si tratta della classe 4A (quest’anno divenuta 5A) della scuola elementare “Don Milani” di San Giusto.

"Non si vincono per caso due titoli su due se non c’è una programmazione ed un modus operandi di grande efficacia - spiegano dalla società -. Quindi ci complimentiamo con i nostri responsabili, con gli autori del progetto e con tutti coloro che hanno partecipato al successo".