La festa in piazza con le forze dell'ordine rovinata dal maltempo: niente lancio dei Parà

L'atterraggio non è stato autorizzato per la presenza di nuvole, in piazza simulazioni di arresti, in azione anche i cani dell'unità cinofila dei carabinieri e della guardia di finanza

Sirene spiegate, inseguimenti, immobilizzazione di malviventi, cani anti riciclo di denaro in azione, spegnimento di una bombola di gas che ha preso fuoco, ma niente Parà; questa mattina 20 dicembre in piazza del Duomo, la prefettura ha organizzato un’esercitazione di tutte le forze dell’ordine rovinata però dalle nuvole che hanno impedito ai paracadutisti di atterrare in sicurezza. “Abbiamo deciso di fare gli auguri alla cittadinanza – ha spiegato il prefetto Rosalba Scialla – con la presenza di tutte le forze dell’ordine che ogni giorno lavorano sul territorio. Un modo anche per insegnare alle giovani generazioni ad essere cittadini corretti”. Ad assistere alla manifestazione, infatti, gli alunni del Marconi, del liceo Livi, del Convitto e del Comprensivo Marco Polo. “Nel 2018 – ha sottolinea il prefetto – i crimini sono diminuiti. Un importante risultato che cercheremo di mantenere anche per il 2019”.Ad aprire la giornata l’unità cinofila dei carabinieri impegnata nel soccorso di una donna scippata e nella ricerca di un fuggitivo. Mentre la polizia ha simulato l’arresto di un pregiudicato: sirene spiegate, inseguimento in macchina, pistole spianate, utilizzo dello spray al peperoncino e di un dispositivo per bloccare le caviglie. Ancora i cani protagonisti per l’attività della guardia di finanza impegnati nel ricercare denaro importato illegalmente.In piazza anche la Municipale e la polizia penitenziaria.Per tutta la mattina i ragazzi hanno potuto visitare gli stand delle forze dell’ordine, compreso quello degli artificieri dei carabinieri che hanno spiegato al pubblico come di disinnesca una bomba.