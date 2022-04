28.04.2022 h 08:55 commenti

La festa di Sant'Antonio si festeggia il primo maggio: protagonisti piante, fiori e animali

Dopo due anni di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria, torna l'appuntamento a Poggio a Caiano anche se in una data insolita. Ingresso gratuito

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Poggio a Caiano torna a festeggiare Sant’Antonio. Domenica 1° maggio in via Risorgimento è in programma infatti “Sant’Antonio in fiore”, una speciale edizione primaverile della manifestazione dedicata al santo protettore degli animali che di solito la Pro Loco di Poggio a Caiano organizza ogni anno a gennaio – la domenica successiva al 17, giorno in cui si celebra Sant’Antonio – ma che nel 2021 e nel 2022 non si è potuta svolgere a causa della pandemia.

L’associazione turistica ha deciso così di recuperare, organizzando una giornata di festa, in una data significativa come quella del 1° maggio: un evento che sarà quindi anche l’occasione per celebrare tutti insieme la Festa dei lavoratori. «La Festa di Sant’Antonio è ormai un appuntamento molto atteso, specialmente dai più piccoli, che partecipando hanno la possibilità di vedere da vicino tanti animali – spiega il presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano Piero Baroncelli – a causa dell’emergenza Covid negli ultimi due anni abbiamo dovuto rinunciarci, così, appena la situazione lo ha permesso, abbiamo deciso di dare ai poggesi e a chiunque vorrà venire a trovarci l’opportunità di vivere questa festa molto amata, anche se fuori stagione, unendola ad un’altra ricorrenza molto importante come la Festa dei lavoratori, che vogliamo celebrare insieme a tutti».

Protagonisti della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo del Comune di Poggio a Caiano, saranno non solo gli animali ma, visto il periodo dell’anno, anche i fiori e le piante: a partire dalle 10, saranno tutti in esposizione ai banchi della fiera. Per tutto il giorno si potranno inoltre gustare le specialità gastronomiche locali agli stand della Pro Loco e della Caritas. Nello spazio della manifestazione saranno in mostra i trattori e altri mezzi agricoli storici, oltre ai veicoli della Vab Colline Medicee e della Misericordia. Durante la giornata i taglialegna più bravi si sfideranno in gare di abilità nel “Triathlon delle motoseghe”, a cura dell’associazione Il Legnaiolo, mentre alle 15 la Misericordia di Poggio a Caiano terrà una simulazione di intervento di pronto soccorso. Per la gioia dei più piccoli, dalle 16 alle 18 sarà possibile fare un giro in carrozza, offerto dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Cavalli e Carrozze. Alle 16.30 in programma la merenda. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.



