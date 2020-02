18.02.2020 h 17:59 commenti

La Festa della polizia quest'anno "trasloca" da Prato a Poggio a Caiano. E' la prima volta che lascia il capoluogo

Due le opzioni al vaglio: Villa Ambra e Scuderie medicee. Il sindaco Puggelli: "Felice per la telefonata del questore a cui ho detto che gli uffici sono a completa disposizione". Primo sopralluogo già fatto, gli altri in programma nei prossimi giorni

Sarà Poggio a Caiano a ospitare la prossima Festa della polizia. Il questore Alessio Cesareo ha deciso di riempire di ulteriore significato la cerimonia che celebra la fondazione del Corpo dando, per la prima volta, uno sguardo al territorio provinciale. La scelta è caduta sulle meraviglie di Poggio e il sopralluogo già fatto e gli altri in programma la prossima settimana serviranno a decidere se festeggiare il 168° anno della fondazione a Villa Ambra, la villa medicea patrimonio dell'Unesco, oppure alle Scuderie medicee.

“Sono contento per un'occasione che darà lustro al nostro territorio – le parole del sindaco Francesco Puggelli – al questore che mi ha telefonato la scorsa settimana ho dichiarato l'assoluta disponibilità a collaborare affinché si possa realizzare il miglior evento possibile”.

Fino ad oggi la Festa della polizia si è sempre tenuta a Prato, quando direttamente in questura e quando in altri luoghi simbolo della città come, per fare un esempio recente, il Metastasio: “Un'anomalia essere rimasti sempre nel capoluogo – uno dei primi commenti arrivati dagli ambienti della polizia – la questura ha valenza provinciale ed è giusto che la cerimonia diventi occasione per risaltare le bellezze artistiche e paesaggistiche dei territori”.

Il primo sopralluogo c'è già stato, un altro è in programma la prossima settimana e altri, più mirati, ci saranno una volta che sarà stato scelto il luogo.

“La Villa medicea è patrimonio del ministero – spiega il sindaco – mentre per le Scuderie e la Palazzina reale decide il Comune. Ad ogni modo sono a disposizione i miei uffici così come si sono detti disponibili il direttore della villa e il direttore del Polo museale. La polizia è la benvenuta, Poggio a Caiano non può che essere soddisfatta”.



