23.02.2023 h 13:44 commenti

La Festa della Polenta rinviata di una settimana per il maltempo

L'amministrazione comunale insieme alla Società della Miseria ha deciso di posticipare al 5 marzo la festa. Rinviata al 3 marzo la presentazione del nuovo costume storico

Rimandata al 5 marzo la festa della Polenta di Vernio . La decisiobe è stat presa dall'Amministrazione comunale in accordo con la Società della Miseria in seguito al bolettino metereologico che prevede maltempo per il prossimo fine settimana.

“Una festa deve essere una festa, e per noi questo evento ha un significato davvero importante tanto che abbiamo deciso che non avrebbe avuto senso farlo in maniera ridotta al chiuso non consentendo di partecipare a tutta la comunità e ai comuni limitrofi – sottolinea Maria Lucarini assessore alla Cultura di Vernio Per questo, abbiamo deciso di non rinunciare a questo momento, ma di farlo la domenica successiva, 5 marzo, in totale sicurezza, dato che le previsioni per questo weekend promettono pioggia e addirittura un po’ di neve”.

Una festa, quella della Polenta di Vernio, che unisce tradizione del territorio e celebrazione di uno dei piatti tipici della Val di Bisenzio, e vive grazie alla partecipazione di tutta la comunità e delle associazioni, che non poteva essere festeggiata solo parzialmente

Ecco il programma della giornata: si aprirà all’insegna dei tradizionali momenti del corteo storico con due partenze, la mattina alle ore 9.30, da via Camaldoli e località La Piana verso San Quirico di Vernio e con alle ore 12 la lettura della “storica pergamena” in piazza del Comune alla presenza del sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, e del presidente della Società della Miseria, Piero Sarti. E nel pomeriggio spazio alla regina Polenta con assaggi di polenta dolce con aringhe e baccalà secondo la tradizione. Nel pomeriggio sarà la volta delle esibizioni dei gruppi storici ospiti e dell’affascinante spettacolo con i rapaci dell’Antica falconeria toscana, che incanterà piccoli e grandi. L’origine della festa risale all’antica commemorazione dei Conti Bardi quando, in seguito al saccheggio delle truppe spagnole nel 1512, sfamarono il popolo il Vernio.

Anche l’evento in Provincia che era in programma per questo venerdì, slitterà a venerdì 3 marzo alle ore 21, momento in cui saranno presentati ufficialmente i Miserini, una rielaborazione degli zuccherini, biscotti tipici della Alta Val Bisenzio, con la farina di castagna, da un’idea di Nello Giuliani, volontario dell’associazione Società della Miseria e sarà svelato in anteprima l’ultimo costume storico realizzato da Marcella Giugni secondo modelli rinascimentali. Interverrà per l’occasione anche Arianna Sarti, storica del Museo del Tessuto.