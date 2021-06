28.06.2021 h 10:16 commenti

La Ferramenta Spinelli raddoppia e apre una sede anche a Prato

La storica attività di Seano dal primo luglio sarà anche in via dell'Alberaccio 232 con il suo vasto assortimento di prodotti professionali, per l'hobbistica, per la casa, l'antinfortunistica e il giardinaggio

La Ferramenta Spinelli raddoppia: dal 1 luglio, oltre alla sede storica di via Fratelli Cervi a Seano, aprirà anche il negozio di via dell'Alberaccio 232 a Prato. Stesso servizio, medesima qualità e professionalità che da 60 anni qualifica la Ferramenta Spinelli.

“Credo nel negozio di prossimità – spiega il titolare Rocco Spinelli – e nella capacità di offrire prezzi bassi con un'alta qualità, non solo per i servizi che offriamo, ma anche per i prodotti in vendita”. Negli scaffali della nuova sede, 30mila i prodotti a disposizione, si potranno trovare quelli professionali, per l'hobbistica, per la casa, l'antinfortunistica e il giardinaggio. “Offriamo anche la duplicazione delle chiavi, auto comprese - continua Spinelli – zanzariere su misura e soprattutto una vasta gamma di prodotti che gestiamo in pronta consegna nei nostri magazzini.”

Il punto vendita di via dell'Alberaccio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre la domenica chiude a differenza di quello di Seano che accoglie i clienti dalle 9 alle 13. “Con la nuova apertura – continua Spinelli – abbiamo anche assunto nuovo personale, ora i dipendenti sono sette, tutti formati e in grado di rispondere a qualsiasi richiesta dei nostri clienti. La nostra forza è proprio un servizio a prezzo competitivo”. Del resto la famiglia Spinelli è da più di mezzo secolo che è presente sul mercato: il primo negozio è stato aperto dai nonni di Rocco che poi hanno passato il testimone al nipote, con cui è iniziata una nuova era che ha però profonde radici nel passato. L'inaugurazione è in programma il 1 luglio dalle 16 alle 22 con offerte, dimostrazioni promozionali, musica e buffet. (a cura Ufficio Commerciale, info commerciale@notiziediprato.it)

