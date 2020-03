27.03.2020 h 10:54 commenti

La Farmacia Etrusca propone una sanificazione innovativa e sicura per gli ambienti di lavoro

Il sistema già applicato per le due sedi di via Pistoiese e via Mannelli. Si basa sulla nebulizzazione del perossido di idrogeno e non danneggia la merce e i materiali presenti nei locali

La Farmacia Etrusca continua a lavorare normalmente nelle sue sedi di via Pistoiese e via Mannelli, garantendo la consegna dei farmaci e tutti i servizi alla clientela. Vista l'emergenza coronavirus, i titolari hanno deciso di procedere ad una sanificazione completa dei locali, a tutela sia del personale sia degli utenti. "Ci siamo rivolti ad un'azienda specializzata nella sanificazione con perossido di idrogeno - spiega il dottor Pietro Brandi -. Un sistema che oltre a garantire un risultato eccellente dal punto di vista della protezione, è studiato in modo da non danneggiare il materiale e, soprattutto, da rendere di nuovo agibili i locali nel giro di pochissimo tempo".

Proprio per questo la Farmacia Etrusca ha deciso di inserire il processo di sanificazione tra le offerte alla clientela, con l'idea di raggiungere in particolare aziende ed uffici. "Ci è sembrato giusto - prosegue il dottor Brandi - fare da tramite tra i nostri clienti e l'azienda specializzata. In modo che sempre più attività possano far sanificare in sicurezza i locali lavorativi".

Il sistema con perossido di idrogeno è lo stesso utilizzato anche in ambiente ospedaliero, ad esempio in questi ultimi giorni sono state sanificate proprio così le sale degli ospedali della Lombardia in prima linea nella lotta al coronavirus. "E' un sistema molto efficace e sicuro al cento per cento" spiega Massimo Ornelli della Infarm di Sesto Fiorentino, l'azienda che collabora con la Farmacia Etrusca. "Si basa sulla nebulizzazione della comune acqua ossigenato - prosegue -. Otteniamo un vapore molto fine che non bagna e non sciupa i materiali. E' possibile utilizzarlo anche in un supermercato con la merce esposta. Il vantaggio, poi, è che termina la sanificazione nel giro di poco più di un'ora i locali possono tornare subito operativi".

(Articolo a cura dell'Ufficio Commerciale)