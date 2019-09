05.09.2019 h 15:44 commenti

La Farmacia comunale di Seano si rinnova: locali più ampi e maggiori servizi al cittadino

Sabato mattina la cerimonia di inaugurazione ufficiale, anche se l'esercizio ha già riaperto al pubblico dopo i lavori svolti durante l'estate



Un nuovo laboratorio, una sala per lo svolgimento di esami di varia natura e ulteriori spazi per i prodotti farmaceutici. Sono le principali novità della Farmacia comunale di Seano di via Lame diretta dalla dottoressa Chiara Cecchi che, durante il periodo estivo, è stata oggetto di lavori di ampliamento e ristrutturazione. Gli interventi sono stati eseguiti da Farmacom e sostenuti dall’amministrazione comunale di Carmignano.

"La nostra farmacia comunale è un vanto. L'obiettivo di questi lavori è stato dunque non solo quello di ampliare uno spazio commerciale, ma fornire un servizio pubblico importante ed essenziale che riguarda la salute e il benessere dei nostri concittadini- ha sottolineato il sindaco Edoardo Prestanti -. Con questo intervento andiamo dunque a mettere a disposizione una struttura, uno spazio, ma soprattutto personale competente e preparato, pronto a rispondere alle esigenze dei nostri concittadini".

La Farmacia è stata inaugurata nel 2012, è molto frequentata da tanti seanesi e non solo e adesso, dopo sette anni di attività, è stato deciso di eseguire un ingente intervento per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della popolazione. Nello specifico è stato ripristinato e completamente restaurato un magazzino attiguo alla farmacia e già a disposizione della struttura, fino ad ora poco utilizzato. Grazie a questo intervento di recupero sono stati realizzati due nuovi spazi: un laboratorio galenico ben attrezzato e all’avanguardia dove poter preparare farmaci non confezionati in loco; una sala all'interno della quale, a partire dai prossimi mesi, sarà possibile fare esami di varia natura, che vanno dalla misurazione della pressione, alle analisi glicemiche e del colesterolo, ma anche altri esami ematici.

La Farmacia, dopo un breve periodo di chiusura per consentire l'esecuzione degli interventi di ampliamento e ristrutturazione, è stata nuovamente aperta al pubblico da lunedì 2 settembre. Sabato 7 settembre alle 10.30 è in programma l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni, aperta a tutta la cittadinanza.