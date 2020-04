10.04.2020 h 12:08 commenti

La famiglia è a casa ma il postino non suona per la raccomandata e ora andare alle poste è un rebus

La denuncia di una lettrice: "Come faccio ora ad andare a ritirare i documenti all'ufficio postale? Lascio soli i bambini o me li porto dietro?"

Disservizio analogo con finale a sorpresa per un altro lettore che vuole restare anonimo: "Il giorno 11 marzo, con tutta la famiglia in casa a Prato (3 componenti adulti senza problemi di udito, con sistema di videocitofono assai rumoroso), il gentile postino ha pensato bene di non suonare ma di lasciare nella cassetta della posta un avviso di giacenza di raccomandata in contrassegno, chiaramente stavo aspettando perchè conteneva documenti sanitari importanti miei personali. Io preferisco non uscire perchè sono stato operato da poco, è andata mia moglie all'inizio di questa settimana. Un‘ora di fila per entrare e, sorpresa, quando si presenta allo sportello le viene riferito che la mia raccomandata era contenuta in un sacco che non si sa quando è stata rubata. Hanno dichiarato che mi arriverà una raccomandata da parte loro per informarmi ufficialmente dell’accaduto e dell’avvenuta denuncia contro ignoti da parte loro". Dei documenti però neanche l'ombra.

Quello denunciato due giorni fa dall'Ottica Mannucci non è l'unico caso di disservizio legato alla mancata consegna delle raccomandate a domicilio in questo particolare momento storico. Andare di persona all'ufficio postale infatti, può diventare piuttosto complicato in questa emergenza sanitaria che limita al minimo gli spostamenti delle persone.Ci scrive la signora Serena Santini che insieme al padre attende per posta l'arrivo della patente rinnovata con visita effettuata lo scorso 9 marzo. Entrambi i documenti sarebbero stati spediti all'indirizzo dei genitori della signora Serena che abita in un'altra casa. "Dopo 10 giorni mia mamma trova nella cassetta della posta il secondo avviso di notifica della consegna della patente. Il primo non è mai arrivato. - racconta la signora Santini - Solo ieri è stato possibile parlare telefonicamente con poste. Alla fine? Dobbiamo recarci alle poste centrali a ritirare la raccomandata! Mio babbo ha una patologia ai polmoni e io sono sola in casa con 2 bambini che non ho intenzione di fare uscire. Quindi mi chiedo: per portare i miei figli nel giardino sotto casa contravvengo alla legge ma posso portarmeli a fare la fila alla posta? Tutto questo poteva essere evitato se il postino avesse suonato alla porta per consegnare la raccomandata. Sono sicura che non lo ha fatto perché altrimenti i miei genitori, soprattutto mio padre, che non escono di casa dal 5 marzo, lo avrebbero sentito".