Ci sono voluti circa otto mesi, ma ora la facciata del duomo , tolte le impalcature, potrà mostrarsi in tutto il proprio splendore. Sono infatti terminati i lavori di restauro alla facciata iniziati a dicembre scorso, che si erano resi necessari per la caduta di frammenti lapidei. Adesso tutto è pronto per le prossime ostensioni del Sacro Cingolo in programma lunedì 15 agosto, per l’Assunta, e per giovedì 8 settembre, in occasione della Natività di Maria, a Prato nota come Madonna della Fiera, la festa più importante della città. Per festeggiare la fine della prima parte dei lavori alla facciata della cattedrale e per raccogliere fondi in modo da finanziare le nuove fasi del progetto di ristrutturazione venerdì 9 settembre alle ore 21 sul sagrato della cattedrale si esibiranno l’orchestra giovanile toscana diretta dal maestro Lorenzo Biagi, il soprano Francesca Mazzara e il mezzosoprano Magdalena Urbanowicz. Il concerto è organizzato dall’Opera del Duomo, il programma prevede una prima parte del concerto dedicata alla musica sacra con lo Stabat Mater di Pergolesi, mentre la seconda parte sarà operistica con arie, duetti e ouverture tratte dai brani celebri della musica lirica.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione. Per farlo si può scrivere una email alla Curia diocesana (curia@diocesiprato.it) o all’Associazione Mettiamoci all’Opera (presidente@mettiamociallopera.it). Durante la serata ci sarà una raccolta fondi a offerta libera per sostenere il progetto di restauro della cattedrale.

Ora i lavori sulla facciata laterale si fermano fino all' 8 settembre, una volta terminati il cantiere si sposterà nell'abside, nel transetto e nel campanile, con l'obiettivo di terminare tutti i lavori per dicembre.