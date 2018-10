L'immobile della ex Lucchesi, la fabbrica vicino all'ex Misericordia e Dolce, era stato trasformato in un dormitorio abusivo con rischi altissimi per gli occupanti abusivi, visto lo stato fatisciente dell'edificio. Stamani, venerdì 5 ottobre, la polizia municipale ha effettuato un controllo all'interno dell'immobile mentre partiranno lunedì 8 ottobre i lavori per la messa in sicurezza delle parti pericolanti della fabbrica, permettendo così di ripristinare la normale viabilità rendendo più fluido il traffico su via Cavour.