02.10.2020 h 16:04 commenti

La doppia tragedia di Lin: ucciso da un ubriaco e adesso nessuno si presenta a riconoscere la salma

Il 26enne morto nel terribile incidente di via Traversa del Crocifisso era solo in Italia: abbandonato dalla madre da piccolo, gli era morto da poco il padre. Per la legge solo un familiare può fare il riconoscimento formale e avviare l'iter per la sepoltura

nadia tarantino

A piangere Lin Bangxiu, il giovane cinese ucciso lunedì 28 settembre in via Traversa del Crocifisso dall'auto guidata da un suo connazionale ubriaco che lo ha travolto e trascinato sull'asfalto fino a renderlo irriconoscibile, sono solo pochi amici.Lin Bangxiu, 26 anni il prossimo 17 dicembre, nato nel Fujan, non aveva una famiglia: abbandonato dalla madre quando era ancora bambino, cresciuto con il babbo che però una malattia s'è portato via troppo presto, mai sposato, mai diventato padre. Solo. Solo al mondo. Sognava di rimanere in Italia, tirava avanti con la paga di operaio e aspettava il permesso di soggiorno dopo la richiesta di sanatoria. Un documento che avrebbe segnato un nuovo corso per Lin Bangxiu che ora è all'obitorio di Pistoia in attesa del riconoscimento necessario a dare il via all'iter per la sepoltura. Gli amici si stanno dando da fare ma la burocrazia è più forte di tutto. Più forte del dolore, della pietà, della dignità a cui anche un morto ha diritto. Senza il riconoscimento da parte di un familiare, Lin Bangxiu non potrà essere salutato per l'ultima volta dai suoi amici. Nessuno si è fatto avanti per reclamare la salma. Parenti più o meno stretti verranno cercati in Cina e non è detto che vengano trovati.Il giovane era in bicicletta quando la macchina guidata da un imprenditore di 39 anni ubriaco fradicio lo ha preso in pieno dopo un salto di corsia. Lin Bangxiu è morto sul colpo, ucciso all'istante. Il conducente, secondo alcuni testimoni, si sarebbe fermato solo perché la bici incastrata tra le ruote non gli ha consentito di accelerare e allontanarsi. Aveva bevuto un bel po' il trentanovenne: nonostante fossero solo le 5 o poco più del pomeriggio, l'alcoltest a cui lo ha sottoposto la Municipale ha rilevato una quantità di alcol nel sangue cinque volte superiore alla soglia massima consentita dalla legge. Un omicidio stradale senza arresto: sarebbe mancata, secondo la procura, la flagranza di reato a giustificare le manette.Ci sarà un processo, un giorno, a ricordare e a fare giustizia per Lin Bangxiu, ma non ci sarà nessuno a rappresentare la parte civile a meno che le ricerche in Cina non conducano ad un familiare. Il triste destino del povero ragazzo potrebbe diventare lo stesso di un uomo, anche lui operaio, anche lui cinese, morto per cause naturali due anni fa. Un corpo chiuso in una cella frigorifera perché l'unico congiunto – la moglie – è stato rintracciato in Cina. Ci vogliono soldi per venire in Italia, costa assai meno una delega inviata all'avvocato che segue il caso con l'autorizzazione a fare tutto quello che serve per rimpatriare la salma. Ma la salma, solo con una delega, non può essere liberata e resta lì, all'obitorio.