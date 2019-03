13.03.2019 h 13:10 commenti

La donna rimasta incinta del ragazzino aveva informato marito e conoscenti: nuovi sviluppi nell'inchiesta

Sfilata di testimoni davanti agli investigatori. Riscontri incrociati per accertare se i rapporti sessuali sono iniziati quando il ragazzo non aveva ancora compiuto 14 anni

E' la sfilata dei testimoni a segnare i passi in avanti dell'inchiesta della procura sulla relazione, dalla quale è nato un bambino, tra la donna di 35 anni indagata per violenza sessuale e il ragazzo, oggi quindicenne, a cui dava ripetizioni. Diverse le persone convocate dalla Squadra mobile, incaricata delle indagini.

Gli agenti stanno lavorando in queste ore alla costruzione della cronologia del rapporto tra la trentacinquenne e il giovane. Dalle indagini, infatti, sarebbe emerso che non soltanto la donna aveva rivelato al marito che il padre del bambino partorito la scorsa estate era in realtà dello studente – il test del dna lo ha confermato – ma che la stessa confidenza era stata fatta ad amici e conoscenti.

I sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, titolari dell'inchiesta, vogliono accertare se ciò corrisponde a verità e raccogliere elementi per chiudere in un arco temporale più preciso il legame. A pesare è l'età dei rapporti intimi tra i due: pare accertato che il concepimento sia avvenuto quando il giovane aveva già compiuto 14 anni, ma se dovessero emergere rapporti precedenti si aggraverebbe la posizione dell'indagata perché sotto questa età l'eventuale consenso del minore non è ritenuto valido. La trentacinquenne lunedì scorso, accompagna dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, si è presentata in procura per raccontare la sua verità rispetto alla quale non è emerso niente perché il verbale è stato secretato.

La donna avrebbe vissuto con grande consapevolezza la maternità raccontandola sulla sua pagina Facebook, pagina rimossa ieri. Il ragazzino, invece, ha cominciato a manifestare segni di un disagio che via via è cresciuto fino ad allarmare i genitori. Ad un certo punto la clamorosa rivelazione: il giovane avrebbe raccontato alla famiglia di avere avuto rapporti sessuali con l'insegnante di ripetizione e che quel bambino nato in estate poteva essere suo. Da qui la denuncia, l'inchiesta e il risultato del dna che ha attribuito la paternità allo studente.

Oggi gli avvocati dell'indagata hanno chiesto di sottoporre il ragazzo a incidente probatorio; volevano depositare la richiesta direttamente al procuratore Giuseppe Nicolosi che però non li ha ricevuti.