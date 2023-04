07.04.2023 h 12:17 commenti

La ditta contoterzi sfrutta gli operai, il committente condannato a pagare la differenza salariale

Si tratta di uno dei primi casi di applicazione della responsabilità solidale da parte di chi affida il lavoro. Il segretario Filctem Cgil Meneghetti:"Un risultato che serva da monito, in un mese è già la seconda condanna"

Il commitente della Pelletteria Serena, la cui titolare è stata condannata a 1 anno e dieci mesi per sfruttamento del lavoro ( leggi ), ha accettato di pagare la differenzia salariare ai tre dipendenti che hanno denunciato, la somma ammonta complessivamente a 90mila euro .“Attraverso le indagini di polizia giudiziaria – spiega Juri Meneghetti segretario generale della Filctem Prato Pistoia - si è risalit al nome del committente che per la responsabilità in solido ha risarcito i tre lavoratori. Quindi, da una parte c'è stata la condanna della titolare tramite un procedimento penale, dall'altra siamo riusciti a ottenere la differenza di retribuzione, visto che nel complicato meccanismo dello sfruttamento ci sono anche stipendi non adeguati alle ore di lavoro effettivamente svolte. Un successo che segna anche un monito per tutti i committenti “. I tempi sono stati molto lunghi, le denunce risalgono al 2020 per questo il segretario della Filctem lancia un appello al Governo “ Come abbiamo già chiesto, senza risultati, a tutti i ministri del lavoro a partire da Di Maio, ribadiamo anche oggi che Prato ha tutte le caratteristiche per diventare un laboratorio di sperimentazione contro lo sfruttamento. Le leggi ci sono, ma serve la volontà politica per applicarle in modo che siano effettivamente deterrenti. Anche perchè per la responsabilità in solido ci sono tempi contingentati: ci si può rivalere sul committente soltanto entro i due anni dalla fine della commessa”.La Filctem insieme ai lavoratori si è costituita parte civile come anche nel caso della confezione Livans anche in questo caso si è giunti a una condanna “Il committente – ha sottolineato Alessandro Gattai avvocato della Cgil – non è responsabile dello sfruttamento, infatti il suo è un procedimento di tipo civile. Eventualmente potrà rifarsi con il suo cliente, di fatto ha anticipato un debito non suo”.