29.08.2019 h 15:36 commenti

La diocesi si prepara ad accogliere il nuovo vescovo Giovanni e a salutare l'uscente Franco. Il programma dei due appuntamenti

Domenica prossima la messa solenne in Cattedrale con tutto il clero che celebrerà insieme a monsignor Agostinelli. Sabato 7 settembre, invece, l'ingresso solenne di monsignor Nerbini con la cerimonia che si terrà in piazza del Duomo

"Grazie vescovo Franco e benvenuto vescovo Giovanni". Sono queste le parole d’ordine della Chiesa pratese nel mese di settembre. Questa domenica, primo settembre, è in programma una messa solenne di ringraziamento in cattedrale per salutare monsignor Agostinelli mentre la settimana successiva, sabato 7, è fissato l’ingresso in diocesi del nuovo vescovo di Prato monsignor Nerbini alla vigilia dell’8 settembre, Natività di Maria. Si tratta di due momenti importanti per la Chiesa e la Città, perché l’arrivo di un nuovo presule, il quarto residenziale, è sicuramente un evento destinato a rimanere nella storia della comunità.

"Le circostanze hanno voluto che il saluto al vescovo uscente e l’accoglienza al suo successore avvenissero nel mese di settembre, in un periodo in cui tutta città è coinvolta in vari eventi e iniziative – ha osservato il vicario monsignor Nedo Mannucci – si tratta di una occasione preziosa da cogliere. Invitiamo dunque tutti i pratesi a partecipare".

Domenica primo settembre alle 17 la Chiesa di Prato si riunisce quindi in cattedrale per salutare e ringraziare monsignor Franco Agostinelli per i sette anni di episcopato. È stato il terzo vescovo residenziale dopo Pietro Fiordelli e Gastone Simoni ed è arrivato il 25 novembre 2013. La messa di saluto sarà concelebrata dal clero diocesano e anche da alcuni vescovi toscani amici di monsignor Agostinelli. Al termine tutti i fedeli sono invitati a partecipare al momento conviviale organizzato nel chiostro di San Domenico. Sarà l’occasione per salutare personalmente il vescovo Franco.

Sabato 7 settembre è invece il giorno dell’arrivo del nuovo vescovo a Prato. Prima di arrivare in piazza Duomo, dove nel pomeriggio è prevista la celebrazione della messa di ingresso in diocesi, sono previste due tappe di avvicinamento. La prima è alle 16,30 al Centro Pecci, porta di accesso alla città per chi viene da Firenze, come il fiesolano monsignor Nerbini. Qui ad attenderlo per dargli il primo benvenuto a Prato ci saranno il vicario ad omnia monsignor Nedo Mannucci e il vice sindaco Luigi Biancalani. Nerbini poi verrà accompagnato in auto in centro preceduto da agenti della municipale.

La seconda tappa è alle 17 in piazza Santa Maria delle Carceri, dove è prevista una animazione curata dalla Pastorale giovanile e dai ragazzi degli oratori. È il momento di un primo saluto del sindaco Matteo Biffoni e anche della preghiera. Monsignor Nerbini entrerà nella basilica delle Carceri per un omaggio a Maria e per incontrare i malati e i rappresentanti delle comunità straniere presenti a Prato. Da qui il percorso verso la cattedrale è a piedi: via San Bonaventura, piazza San Francesco, via Ricasoli, piazza del Comune, corso Mazzoni e poi piazza Duomo. La messa solenne infatti viene celebrata in piazza, con l’altare sistemato sul sagrato della cattedrale. Sono presenti i vescovi della Toscana. L’inizio di questo momento è alle ore 18.

La prima parte della celebrazione è presieduta dall’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori. Dopo il passaggio di consegne del bastone pastorale dal cardinale ad Agostinelli e da questo al suo successore Nerbini, sarà il nuovo vescovo a presiedere la messa solenne. Al termine della messa monsignor Nerbini, accompagnato dal cardinale Betori e da monsignor Agostinelli si recherà in duomo per rendere omaggio al Sacro Cingolo mariano, esposto nella sua cappella fin dalla mattina.

La prima ostensione della preziosa reliquia mariana sarà officiata dal vescovo Giovanni la sera del giorno successivo, 8 settembre, alla conclusione del corteggio storico.

Tutti possono partecipare alla messa di ingresso del vescovo Giovanni. Piazza Duomo si aprirà alle 16,15 – con accesso da largo Carducci – per far entrare i fedeli che vogliono assistere alla celebrazione. Sono previsti anche dei posti a sedere, sia in tribuna – la stessa solitamente usata per il corteggio – , con ingresso da via Magnolfi, sia sulle sedie davanti al sagrato, con accesso da largo Carducci. Ogni parrocchia avrà dei posti a disposizione per i propri fedeli. In questa zona si può entrare soltanto se muniti di biglietto. Mentre il resto della piazza è naturalmente aperto a tutti. È prevista l’installazione di un maxischermo, posizionato vicino all’imbocco con via Firenzuola.

Per l’arrivo del nuovo vescovo piazza Santa Maria delle Carceri e le aree limitrofe saranno allestite secondo le norme antiterrorismo. Nei prossimi giorni sarà fatta una ordinanza del traffico e il Comune ne darà comunicazione.

Per salutare monsignor Agostinelli e accogliere monsignor Nerbini la diocesi, su invito della Caritas, ha pensato di lanciare una raccolta fondi per l’acquisto di libri scolastici. La richiesta è semplice quanto importante: dateci una mano per aiutare le famiglie in difficoltà ad acquistare i libri scolastici. Ecco come fare per partecipare: è possibile effettuare bonifico bancario intestato ad Associazione «Insieme per la Famiglia» Onlus, iban IT04 K030 6921 5311 0000 0005 169, oppure recarsi direttamente presso la sede della Caritas diocesana in via del Seminario, 36 per il versamento. Le offerte tramite bonifico bancario potranno essere portate in detrazione fiscale.