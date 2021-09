01.09.2021 h 15:11 commenti

La Diocesi ha un nuovo vicario generale: nominato il canonico Daniele Scaccini

Il vescovo lo ha scelto per sostituire monsignor Nedo Mannucci. Il nuovo parroco di Tavola sarà il canonico Alessandro Magherini mentre don Francesco Spagnesi lascia la guida della parrocchia dell’Annunciazione alla Castellina

Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato il canonico Daniele Scaccini vicario generale della Diocesi di Prato. L'avvicendamento con monsignor Nedo Mannucci avviene su richiesta di quest'ultimo che aveva domandato al vescovo già da tempo di poter terminare l'incarico.

Il canonico Scaccini, 65 anni, è attualmente rettore del Seminario e cancelliere vescovile, in passato è stato per dieci anni parroco dell’Annunciazione alla Castellina. Il mandato di don Scaccini come primo collaboratore di monsignor Nerbini inizierà con la fine del mese di settembre.

Monsignor Mannucci era stato nominato vicario generale dal vescovo Franco Agostinelli nel gennaio 2013 e confermato da monsignor Nerbini al suo arrivo in Diocesi nel settembre di due anni fa. Nel comunicare questo avvicendamento il Vescovo esprime un vivo ringraziamento a monsignor Mannucci per gli anni di servizio resi alla Chiesa di Prato.

Monsignor Nerbini ha nominato il canonico Alessandro Magherini parroco di Santa Maria Maddalena a Tavola, parrocchia rimasta vacante dopo la morte di don Uberto Fedi. Già parroco di Tobbiana, il canonico Magherini è direttore del Centro diocesano per le vocazioni.

Don Francesco Spagnesi, lascia, su sua richiesta, la guida della parrocchia dell’Annunciazione alla Castellina e la cura pastorale dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Il sacerdote ha chiesto e ottenuto dal vescovo Nerbini di poter vivere un anno sabbatico per motivi di salute.