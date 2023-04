15.04.2023 h 09:01 commenti

La Dia punta il focus su Prato: rischio infiltrazioni camorra e criminalità cinese

La relazione del ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività della Direzione investigativa antimafia conferma l'interesse delle organizzazioni criminali per la Toscana. Nessun territorio si salva. Nell'area pratese il primato della produzione e del commercio di merce contraffatta

Gli appalti e il settore turistico-alberghiero, i rifiuti e la ristorazione: sono questi i settori economici che più di altri stimolano gli appetiti delle organizzazioni criminali in Toscana. Lo dice la relazione del ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività della Direzione investigativa antimafia nei primi sei mesi del 2022. E si tratta di una conferma. La Toscana, infatti, continua ad essere un territorio d'interesse per la criminalità: quella organizzata, attraverso soggetti contigui, punta su segmenti economici e produttivi, quella straniera si dedica al traffico di droga, allo sfruttamento della prostituzione e al reclutamento di manodopera clandestina. La conferma non risparmia Prato: di nuovo risuona l'allarme per la presenza di esponenti della criminalità cinese e di soggetti affiliati alla camorra.La relazione è chiara e non lascia spazio alle interpretazioni: “Le attività criminali si concentrano – si legge – nell'estorsione e nell'usura, nel traffico e spaccio di stupefacenti tra la regione d'origine e la Toscana stessa, nella gestione, nel traffico e nello smaltimento illecito di rifiuti, nel riciclaggio di denaro e reimpiego in attività immobiliari e imprenditoriali con particolare riferimento ad alberghi e strutture turistiche più in generale”. Non solo: “La criminalità penetra nell'economia legale tramite l'alienazione o la costituzione di imprese edili con il solo obiettivo di accaparrarsi gli appalti pubblici”.Nel primo semestre dello scorso anno, la Dia ha portato a galla traffici illeciti organizzati da soggetti legati alla 'ndrangheta che continua a dimostrarsi molto attiva in Toscana, così come è attiva la mafia che però mantiene un profilo più basso. Parlando di organizzazioni straniere, il territorio toscano è terra di conquista soprattutto per rumeni, cinesi e albanesi, e, in misura più contenuta, per magrebini e nigeriani nelle cui mani c'è gran parte del traffico e dello spaccio di droga.E' quella albanese l'etnia che delinque di più, seguita dai cinesi che nella zona pratese e nell'hinterland fiorentino hanno il primato della produzione e del commercio di merce contraffatta, immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro ed estorsioni realizzate quasi esclusivamente a danno dei connazionali.La relazione si chiude con un 'consiglio': “Prevenire le infiltrazioni mafiose attraverso il monitoraggio degli affidamenti delle grandi opere pubbliche che saranno messe in moto con gli stanziamenti comunitari”.E al pari di Prato che deve tenere gli occhi aperti sulla criminalità cinese e campana, non si salvano gli altri territori: forte presenza di criminalità organizzata ad Arezzo e a Pisa, su tutta la costa dall'Argentario alla Versilia, nelle aree portuali di Piombino e Livorno, a Lucca e a Massa Carrara che sono territori economicamente significativi e dunque appetibili per investimenti illeciti.