03.02.2023 h 08:09 commenti

La Deportazione nei campi di sterminio raccontata con le parole dei testimoni

'Musei in scena', le voci dei testimoni della Deportazione tornano vive con il racconto di Teatro Metropopolare. Domenica 5 febbraio il nuovo appuntamento della Rete Musei di Prato al Museo della Deportazione e della Resistenza a Figline

.



Proseguono gli eventi di Musei in Scena e Teatro Metropopolare. Domenica 5 febbraio la scena sarà allestita per il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, che alle 15.30 accoglierà gli spettatori del terzo appuntamento in calendario.Le voci dei testimoni della deportazione torneranno vive grazie all’interpretazione di Livia Gionfrida e degli attori del Teatro Metropopolare. Il loro racconto riporterà indietro nel tempo, fino ai tragici anni del nazismo, del fascismo e della Shoah.Dopo i primi due appuntamenti, al museo archeologico di Artimino e al Museo Soffici e del ‘900 italiano, che hanno registrato entrambi un tutto esaurito, il viaggio della Rete Musei di Prato prosegue dunque spostandosi a Figline, negli spazi che conservano la memoria, i volti e le voci dei superstiti dei campi di concentramento e di sterminio nazisti anche attraverso un percorso museale audiovisivo. Dare nuova voce alla testimonianza degli ex deportati infatti diventa sempre più importante, pochissimi sono ormai i testimoni ancora viventi. Raccontare la loro storia, quella “storia di tanti” che è un tragico vissuto per ognuno e al tempo stesso una tragedia umana da cui tutti dobbiamo imparare, è l’obiettivo del museo.Il progetto Musei in Scena, un programma - da gennaio a maggio 2023 – con 8 “letture teatralizzate” dedicate ad altrettanti musei, viene realizzato grazie al sostegno Regione Toscana, attraverso il bando per i sistemi museali 2022.La partecipazione e l’ingresso al museo sono gratuiti.Prenotazioni allo 0574 470728 - 461655 - info@museodelladeportazione.it