23.03.2018 h 10:38 commenti

La denuncia di una lettrice: "La stazione centrale è un immondezzaio, noi utenti costretti a stare tra i rifiuti"

Le foto scattate stamani al binario 6, quello frequentato soprattutto dai pendolari. "Qualcuno in Comune può segnalare questa situazione di degrado alle Ferrovie dello Stato? Noi cittadini lo abbiamo fatto ma nessuno ha mai risposto. Qualche amministratore può indignarsi"? Pronta risposta dell'assessore Alessi: "Ho inviato l'articolo di Notizie di Prato al referente di zona e giovedì affronterò l'argomento con Ferrevie dello Stato con cui ho un incontro"

“Ho scattato queste foto alle 7.24 al binario 6 della stazione centrale di Prato, quello per i treni regionali, frequentato soprattutto da pendolari. Si dirà, va beh! La solita foto del degrado, esatto la solita foto ma sottolineo proprio la parola 'solita'. Talmente solita che a buon grado si può affermare che la stazione centrale di Prato può essere considerata una nuova discarica per tutti coloro che avessero bisogno di lasciare i propri rifiuti da qualche parte. E mi pare che a Prato il lancio del rifiuto sia uno sport piuttosto praticato”.E' lo sfogo di una lettrice di Notizie di Prato, Giovanna Laccetti, che oggi, venerdì 23 marzo, ci ha scritto per rendere conto della situazione di degrado in cui versa la stazione centrale. Le foto mostrano chiaramente il motivo dello sfogo e della denuncia pubblica.“Si dirà, ma che c'entra Prato! I binari, le stazioni sono competenza delle Ferrovie dello Stato (il nostro italiota scaricabarile). Benissimo, allora sottolineo, ancora, per gli interessati, la nascita di un nuovo centro “accoglimento” rifiuti dentro le mura della città. Sappiate che, da parte sua, il Comune, vi lascia liberi di compiere ogni atto di degrado perché la stazione non è di sua competenza. Oppure, se c'è qualche responsabile del Comune di Prato il quale non ama che i suoi cittadini subiscano quotidianamente il degrado che permette Ferrovie dello Stato, nella città che amministra, chiedo a questo eventuale amministratore attento di fare una telefonata o una segnalazione ai responsabili di Ferrovie dello Stato perché evitino ai cittadini di frequentare una stazione-immondezzaio. Noi utenti abbiamo segnalato e scritto più volte ma non c'è stato alcun risultato. Io non ha l'indirizzo e-mail dell'amministratore delegato né dei dirigenti locali altrimenti, volentieri, scriverei. Se qualcuno li ha me li comunichi o lo faccia a nome dei cittadini pratesi che frequentano la stazione centrale”.Pronta la risposta dell'assessore Filippo Alessi: "Appena ho letto la denuncia della signora ho subito girato l'articolo al referente di zona di Ferrovie dello Stato che si occupa della manutenzione. Giovedì ho un incontro per parlare dei lavori da fare sia alla stazione centrale che a quella del Serraglio e sarà l'occasione per affrontare anche la questione sollevata dalla signora. Mi faccio carico di veicolare la protesta".