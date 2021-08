13.08.2021 h 08:23 commenti

La denuncia dei residenti di via del Leone: "Le auto sfrecciano a tutta velocità, strada pericolosa"

Utilizzata come scorciatoia da San Giorgio a Colonica verso Poggio a Caiano, nonostante sia molto stretta, gli automobilisti nel rettilineo accelerano. Esasperati gli abitanti hanno appeso striscioni per chiedere di rallentare e intanto sono pronti a presentare una petizione

Via del Leone a San Giorgio a Colonica è una strada in aperta campagna ma è stata trasformata, dai numerosi automobilisti che la utilizzano per andare verso Poggio a Caiano, in una sorta di chilometro lanciato, soprattutto nel tratto centrale all'altezza del civico 118 dove diventa un rettilineo.

Le venti famiglie residenti nella zona esasperate, hanno appeso uno striscione per avvisare gli automobilisti di rallentare e contemporaneamente chiedono al Comune di mettere il tratto di strada in sicurezza. "La via è diventata una sorta di tangenziale - spiega Maria Messina - le macchine sfrecciano incuranti di bambini, podisti, camminatori e degli animali domestici. Ogni volta che usciamo di casa rischiamo la vita. Io personalmente ho già seppellito due cani che sono stati travolti".

La strada è stretta, quindi difficilmente ci si può scambiare, e quando il traffico aumenta iniziano anche le liti si chi ha la precedenza, inoltre i pali lungo la gora sono tutti cascati e quindi il passaggio è ancora più pericoloso. "Non più tardi di ieri- spiega Gianluca Baldacci - mentre camminavo con il cane lungo la strada ho rischiato per l'ennesima volta di essere travolto, mi sono dovuto spostare, la macchina non ha neppure accennato a rallentare".

Se la strada non sarà messa in sicurezza i residenti sono pronti a raccogliere le firme per una petizione in cui si chiede di rendere il tratto percorribile solo dai residenti. "Questa è di fatto una strada secondaria - spiega Aldo Orlando - e quindi il traffico può passare da via delle Miccine, all' incrocio con via Crocicchio d'oro invece dovrebbe iniziare il tratto di accesso solo per i residenti".

Claudio Belgiorno consigliere di Fdi è pronto a presentare un'interrogazione in Consiglio comunale: "Illustrerò anche il problema dei residenti in Commissione 3 e chiederò che venga fatto un sopralluogo, questa strada è diventata troppo pericolosa".