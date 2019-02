27.02.2019 h 08:50 commenti

La demolizione dell'ex MeD come la tela di Penelope: escluso anche il secondo raggruppamento

Il colpo di scena dopo le verifiche sulla documentazione che hanno evidenziato una dichiarazione non veritiera da parte di una delle ditte ausiliarie dell'Ati che era subentrato dopo la revoca della prima aggiudicazione

La vicenda della demolizione dell'ex ospedale Misericordia e Dolce sta assumendo contorni kafkiani, che ricordano la famosa tela di Penelope, tessuta di giorno e disfatta di notte. L'ultimo colpo di scena in questa intricata vicenda è l'esclusione anche del raggruppamento secondo arrivato nella gara di appalto dell'Asl Toscana Centro. Quello, in altre parole, che era subentrato ai vincitori, a loro volta esclusi dopo aver già ricevuto l'aggiudicazione dei lavori, con tanto di maxigru fatta arrivare in pompa magna in città.

Ebbene, la mannaia dell'esclusione ora è calata anche sull’Ati formata da Del Debbio di Lucca, Ciclat Val di Cecina e Gruppo Sei, subentrata poco più di un mese fa dopo la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto alla Daf Costruzioni stradali di Milano, Garc di Carpi ed Edil Moter di Roma.

Il motivo è il solito che aveva comportato l'esclusione dei vincitori: una delle cosiddette ditte "ausiliari" (nel primo caso era una ditta in subappalto) avrebbe presentato una documentazione non veritiera per quanto riguarda le prescrizioni previste dal codice degli appalti. In particolare avrebbero omesso una condanna per mancato rispetto degli obblighi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo, secondo quanto prevede la legge, ha fatto escludere l'intero Ati.

Adesso, scalando la classifica, tocca ai terzi arrivati nella gara: l'Ati Rad Service, Cosmoscavi srl e Cosmo Ambiente srl. Naturalmente si allungano i tempi di inizio della demolizione con il conseguente ritardo che si ripercuoterà anche sul progetto del Parco Centrale che il Comune intende realizzare nell'area. Ai tempi della nuova procedura di controllo dell'Asl, infatti, potrebbero sommarsi quelli di eventuali ricorsi al Tar da parte degli esclusi. I controlli sulla terza classificata sono già iniziati nella speranza che non riservino sorprese come per la prima e la seconda.