15.11.2018

La declassata adesso è dell'Anas: firmato a Roma il passaggio di competenza

In questi giorni l'Ente statale ha cominciato i carotaggi del terreno per acquisire dati tecnici utili alla progettazione definitiva del tunnel

E' stato firmato oggi pomeriggio, 15 novembre, a Roma l'atto formale per il passaggio di competenza del viale Leonardo da Vinci, la cosiddetta declassata, all'Anas. La competenza formale dell'arteria da parte di Anas, che ne implica la gestione e manutenzione, inizierà da domani, venerdì 16 novembre. La firma per il Comune, alla presenza dell'assessore Valerio Barberis, è stata apposta dal dirigente del Servizio gestione rete stradale, centro storico e qualità spazi pubblici.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'iter che dovrà portare al progetto definitivo per la realizzazione del sottopasso del Soccorso. E proprio allo scopo di disporre di tutti i dati tecnici utili alla definizione del progetto definitivo, proprio in questi giorni Anas ha cominciato i carotaggi del terreno interessato alla costruzione dell'opera.

Nel frattempo, il Comune ha già realizzato una parte delle complanare, propedeutica all'avvio del cantiere per lo scavo del sottopasso, realizzando il prolungamento di via Tasso, che è stata inaugurata lo scorso 2 ottobre.

Il cantiere per il secondo lotto delle complanare dovrebbe aprirsi nel prossimo mese di gennaio.