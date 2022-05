24.05.2022 h 12:19 commenti

La dea bendata sceglie il bar Cinzia, vinti 30mila euro al Gratta e Vinci

Il vincitore è un uomo italiano di 65 anni che ha acquistato la nuova versione La sfinge d'oro, per 10 euro. Le titolari del bar; "Gli tremavano le mani dalla gioia"

Ha iniziato nel modo migliore la settimana un cliente del bar Cinzia in via dei Ciliani che ha vinto con il Gratta e Vinci La sfinge d'oro 30 mila euro. Un gioco appena uscito che sicuramente ha portato fortuna al sessantacinquenne italiano che ieri , 23 maggio dopo aver acquistato a 10 euro il Gratta e Vinci, ha scoperto due caselle uguali da 30 mila euro.

"E 'stato un momento emozionante - spiegano le titolari Cinzia e Filomena - era la terza volta che vedevamo quel cliente, quando ci ha mostrato la cartella, gli tremavano le mani dalla gioia. Ha detto che utilizzerà parte della somma per cambiare la macchina che proprio in questi giorni si era fermata".

Al bar Cinzia non è la prima volta che la dea bendata si ferma negli anni sono state vinte anche somme importanti oltre i 500 mila euro con il superenalotto. "E' bello dare un po' di felicità alle persone, - concludono le titolari - soprattutto in questi tempi".