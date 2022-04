21.04.2022 h 11:14 commenti

La cucina pratese protagonista in tv con Chiara Maci e Stefania Storai

La celebre foodblogger ha registrato a Prato la puntata del programma "L'Italia a morsi" insieme alla storica socia e animatrice del Club del Fornello. Nel menù: panzanella, tortelli di patate, sedani alla pratese e torta Ginevra

I sapori della cucina pratese alla corte di Chiara Maci. La celebre foodblogger e conduttrice della trasmissione "L'Italia a morsi" ha fatto tappa a Prato per registrare alcune ricette tipiche del territorio, preparate per l’occasione dalla blogger e Stefania Storai, storica socia e animatrice del Club del Fornello, riconosciuta come una delle più esperte panificatrici casalinghe italiane.

Quattro sono i piatti che compongono l’ideale menù realizzato a favore delle telecamere de “L’Italia a Morsi”, andato in onda ieri sera 20 aprile su Foodnetwork.

L’apertura è fatta da una fresca panzanella a base di pane rigorosamente toscano e verdure dell’orto, il primo piatto è un omaggio alle origini di Stefania, nata a Montepiano: i Tortelli di patate della Valle del Bisenzio, preparati con patate bianche rigorosamente “autoctone” - farinose e leggere particolarmente adatte nella preparazione dei tortelli – e qualche cucchiaiata di sugo anche nel ripieno, oltre che come condimento, come vuole la tradizione.

Il secondo piatto è un inno alla pratesità più autentica e racconta quindi il viaggio di Stefania verso la città: i sedani alla pratese, tradizionalmente preparati l’8 settembre per la festa della Madonna della Fiera e accompagnati da ragù. A chiudere il menù è la Torta Ginevra, ispirata ad una ricetta medievale riscoperta nell’Archivio di Stato Pratese e che si narra sia stata fatta preparare dal mercante di Prato, Francesco Datini, in occasione del matrimonio della figlia Ginevra nel 1407.

Le riprese non si sono svolte soltanto nella cucina di Stefania ma hanno coinvolto altresì alcuni angoli del gusto in città, come il Salumificio Mannori per assistere alla produzione della Mortadella di Prato e Siro Petracchi produttore di fichi secchi di Carmignano.

Per rivedere la puntata domenica mattina alle ore 8 su canale 33 o su foodnetwork.it/lItaliaamorsi