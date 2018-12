12.12.2018 h 17:15 commenti

La Croce Rossa piange Enzo Conti, storico volontario premiato con la medaglia d'oro

Nell'associazione di volontariato ha ricoperto tutti i ruoli. Era conosciuto come "Il Comandante" ed era un esempio per i giovani con il suo impegno e dedizione

Lutto alla Croce Rossa di Prato. Si è spento Enzo Conti, storico e amato volontario dell’associazione che lo scorso anno è stato premiato con una medaglia d’oro per l’impegno dimostrato in tanti anni di servizio. Classe 1948, Conti ha dedicato la propria vita agli altri, in Croce Rossa è entrato nel 2008 anno della pensione e vi ha ricoperto vari ruoli, l’ultimo come responsabile dei mezzi. Negli anni ha effettuato tutti i servizi previsti: dal 118, al servizio socio sanitario, alla protezione civile.

Conti era conosciuto in Croce Rossa come "Il Comandante": "Un personaggio insostituibile - lo ricorda una nota dell'associazione - che prima di tutto dava l'esempio ai giovani offrendo ogni giorno ed ogni ora del suo tempo libero in ogni attività ed in ogni occasione in cui c'era bisogno di rimboccarsi le maniche".

I funerali si terranno domani 13 dicembre alle 15,30 nella chiesa di Paperino, frazione dove era conosciuto e apprezzato da tutti.



Edizioni locali collegate: Prato

