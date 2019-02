18.02.2019 h 18:36 commenti

La Croce d'Oro piange il suo storico cerimoniere

E' morto Cipriano Cipriani, classe 1941. A lui si deve l'invenzione della massima onorificenza, riconoscimento per i volontari che si sono distinti nel loro servizio. La salma sarà esposta a partire da domani nelle cappelle del commiato di via Niccoli

Lutto alla Croce d’Oro di Prato. Oggi, lunedì 18 febbraio, è morto Cipriano Cipriani, cerimoniere e caposquadra oltre che memoria storica dell’associazione. Cipriani è morto all’ospedale di Prato dove era ricoverato da qualche giorno. Entrato in Croce d’Oro nel 1955 come volontario sulle ambulanze, a lui si deve l’avvicinamento alla Protezione civile attraverso l’Anpas. Nel 1968, al volante di un’ambulanza, raggiunse il Belice colpito dal terremoto e si mise al setvizio degli sfollati, al fianco dei soccorritori. Fu lui a inventare la massima onorificenza della Croce d’Oro, riconoscimento che viene consegnato ai volontari che si sono distinti nel loro compito e di cui lo stesso Cipriani, classe 1941, è stato insignito. Commosso il ricordo del presidente Alessandro Coveri: “Con Ciprianonse ne va uno di noi, uno della vecchia guardia, un amico sempre presente. L’ultimo incontro è stato per donarmi la massima onorificenza, la Croce d’Oro con fronde e ci disse che quella forse sarebbe stata l’ultima. Ci facemmo una risata e oggi piangiamo un uomo buono, generoso, presente, altruista”. La salma, dopo l’espianto dei tessuti, sarà esposta domani Sera alle cappelle del commiato della Croce d’Oro. I funerali si terranno giovedì 20 febbraio (l’ora è ancora da stabilire).



Edizioni locali collegate: Prato

