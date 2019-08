03.08.2019 h 18:22 commenti

La Croce d'Oro piange il suo storico caposquadra Riccardo Bettini

Per oltre 40 anni ha svolto servizio sia sulle ambulanze sia in campo sociale. Ieri la morte all'ospedale di Padova dove era ricoverato per un delicato intervento al cuore

La Croce d'Oro di Prato e tutto il mondo del volontariato sono in lutto per la scomparsa di Riccardo Bettini, storico caposquadra dell'associazione di via Niccoli, per la quale ha prestato servizio per oltre 40 anni, occupandosi sia dell'emergenza sulle ambulanze sia dei servizi sociali. Bettini aveva 70 anni ed è deceduto ieri, 2 agosto, nell'ospedale di Padova, dove era ricoverato per un delicato intervento chirurgico al cuore.

La sua morte ha lasciato sgomenti gli amici e i colleghi: "Non ci sono parole per esprimere il dolore che abbiamo dentro il nostro cuore - si legge sulla pagina Facebook della Croce d'Oro -. Un volontario con la V maiuscola. Un esempio per tutti. Mai assente in qualsiasi iniziativa della Croce d'Oro. Bettini era un uomo semplice puro, onesto, che per ognuno di noi ha sempre avuto una parola di incoraggiamento e di conforto".