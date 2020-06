14.06.2020 h 11:33 commenti

La Croce d’Oro intitola al suo sfortunato volontario Andrea Clemente la sezione di Maliseti

Il giovane avrebbe compiuto 22 anni oggi. Lo scorso 27 novembre morì in un incidente stradale sulla Barberinese, a Calenzano. Il ricordo del presidente Coveri: “Un bravo ragazzo dedito al prossimo”. Alla cerimonia presente la mamma con stretta tra le mani la foto del figlio accanto alla sua grande passione: la moto

Oggi, domenica 14 giugno, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, la Croce d’Oro ha ricordato Andrea Clemente, il volontario morto lo scorso 27 novembre in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla provinciale Barberinese, nei pressi di Calenzano. L’associazione ha intitolato la sezione di Maliseti allo sfortunato giovane che, in sella alla sua moto, finì fuori strada impattando contro il guardrail. Una cerimonia molto intima alla quale hanno partecipato i genitori e gli amici di Andrea Clemente che abitava a Vergaio dove era molto conosciuto per il suo impegno nel volontariato. “Oggi Andrea avrebbe festeggiato 22 anni - le parole del presidente della Croce d’Oro, Alessandro Coveri - un bravo ragazzo, un giovane disponibile e altruista impegnato nell’aiuto agli altri. Il nostro è un piccolo gesto per far sì che nessuno dimentichi questo giovane e appassionato volontario“. La mamma ha tenuto stretta tra le mani una foto che ritrae Andrea con quello che è stato uno dei suoi amori: la moto. Le misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus non hanno consentito di organizzare una cerimonia più partecipata: “Per il momento e d’accordo con la famiglia - ancora Coveri - ci siamo limitati a scoprire la targa posta all’ingresso della sezione. Ad Andrea va il nostro ricordo e ai suoi genitori l’abbraccio della nostra comunità”.

