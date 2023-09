28.09.2023 h 14:10 commenti

La Costituzione "tradotta" con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa diventa inclusiva

Il progetto ideato dagli insegnanti dell'istituto Comprensivo Gandhi, è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Con l'utilizzo delle immagini al posto delle parole, i 139 articoli saranno comprensibili a tutti

La costituzione "tradotta" con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa che utilizza le immagini al posto della parola grazie a un progetto dell' Ic Gandhi in collaborazione con la Prefettura e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. E così, ad esempio il terzo articolo che recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".





viene tradotto così

Una comunicazione immediata e intuitiva che viene utilizzata soprattutto con persone affette da disfunzioni cognitive, ma anche dagli stranieri che non sanno leggere la lingua italiana.

"Con questa iniziativa - ha sottolineato Diana Toccafondi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato - continuiamo nel nostro percorso di inclusione, soprattutto verso le nuove generazioni. La Costituzione è il pilastro della nostra repubblica e quindi uno strumento fondamentale per parlare di democrazia, diritti e doveri di ciascuno".

Una traduzione che è durata due anni ed è stata curata da un team dell' istituto comprensivo Gandhi che è anche sede del Centro Territoriale di Supporto "Da anni - ha sottolineato il dirigente scolastico Mario Battiato- utilizziamo la comunicazione aumentativa, le nostre scuole sono tappezzate di cartelli che aiutano anche i genitori stranieri. Abbiamo accolto con piacere il progetto lanciato dalla Prefettura e dalla Fondazione, un lavoro che ha impegnato un gruppo di docenti esperti. Nel tradurre dalle parole alle immagini hanno anche arricchito il vocabolario di questa lingua utilizzando termini giuridici". Gli insegnanti coinvolti sono stati Stefania Vannucchi, Sabina Buzzanca e Chiara Ghelardini "Abbiamo iniziato con i primi dodici - ha spiegato Vannucchi - poi piano piano sono stati tradotti tutti e 139, con qualche difficoltà soprattutto per quanto riguarda il capitolo V dedicato a Regioni province e Comuni".

L'idea di diffondere la Costituzione con la Caa è nata nel 2021 durante una cerimonia del 2 giugno a cui, su richiesta del prefetto Adriana Cogode, hanno partecipato anche alcuni studenti dell'Ic Gandhi affetti da sindrome di autismo. In quell' occasione avevano tradotto i primi articoli.

"I valori della Costituzione - ha ricordato il vice prefetto vicario Vincenzo Arancio - proprio perchè principi democratici devono essere diffusi a tutti i cittadini questa è sicuramente un'occasione importante "